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Kuzey Kore'den İran'a taziye mesajı: 'Adalet arayan halklar için büyük bir kayıp'
Kuzey Kore'den İran'a taziye mesajı: 'Adalet arayan halklar için büyük bir kayıp'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı göndererek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatının “Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:47+0300
2024-05-21T11:47+0300
dünya
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kuzey kore dışişleri bakanlığı
kuzey kore lideri kim jong un
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı gönderdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Mokhber'e gönderdiği mesajda İran hükümeti ve halkı ile kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kim, Reisi'nin vefatının “Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve adalet peşinde koşan dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu” vurguladı. Kim, Reisi'nin 'seçkin bir devlet adamı ve Kuzey Kore halkının yakın dostu' olduğunu, ülkesinin egemenliğini, çıkarlarını ve İslam devriminin kazanımlarını korumak üzere İran halkının davasına büyük katkılar sağladığını belirtti. Kuzey Kore lideri ayrıca İran hükümeti ve halkının bu büyük kaybın acısının üstesinden gelerek güçlü bir İran inşa etmek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğine inandığını ifade etti.
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iran, ibrahim reisi, cumhurbaşkanı, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore lideri kim jong un, taziye
iran, ibrahim reisi, cumhurbaşkanı, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore lideri kim jong un, taziye

Kuzey Kore'den İran'a taziye mesajı: 'Adalet arayan halklar için büyük bir kayıp'

11:47 21.05.2024
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı göndererek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatının “Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve adalet peşinde koşan dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu” ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı gönderdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Mokhber'e gönderdiği mesajda İran hükümeti ve halkı ile kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kim, Reisi'nin vefatının “Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve adalet peşinde koşan dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu” vurguladı.
Kim, Reisi'nin 'seçkin bir devlet adamı ve Kuzey Kore halkının yakın dostu' olduğunu, ülkesinin egemenliğini, çıkarlarını ve İslam devriminin kazanımlarını korumak üzere İran halkının davasına büyük katkılar sağladığını belirtti. Kuzey Kore lideri ayrıca İran hükümeti ve halkının bu büyük kaybın acısının üstesinden gelerek güçlü bir İran inşa etmek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğine inandığını ifade etti.
Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi için anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tebriz'de tören düzenleniyor
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