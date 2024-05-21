https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ev-sahibine-kizan-kiraci-binayi-patlatti-1084071891.html
Ev sahibine kızan kiracı binayı patlattı
Ev sahibine kızan kiracı binayı patlattı
Sputnik Türkiye
Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık patlamaya neden oldu. Kiracı, açık bıraktığı doğalgaz vanasıyla binada patlamaya neden oldu. Ev sahibi... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T20:40+0300
2024-05-21T20:40+0300
2024-05-21T20:42+0300
türkiye
kiracı
doğalgaz
patlama
doğalgaz patlaması
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Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B. 1 yıldır oturduğu evin sahibi Hüseyin Ballı ile tartıştı. Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğalgaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu sesle beraber cam ve kapılar paramparça oldu.Doğalgazın sıkışmasıyla büyük bir gürültüyle patlarken mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü.Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne sevk etti. Ev sahibi Hüseyin Ballı, 'İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi' dedi. Atakan B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-golden-temizlendi-1084071410.html
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kiracı, doğalgaz, patlama, doğalgaz patlaması
kiracı, doğalgaz, patlama, doğalgaz patlaması
Ev sahibine kızan kiracı binayı patlattı
20:40 21.05.2024 (güncellendi: 20:42 21.05.2024)
Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık patlamaya neden oldu. Kiracı, açık bıraktığı doğalgaz vanasıyla binada patlamaya neden oldu. Ev sahibi "Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş" derken olayda yaralanan kiracının hastanede tedavisi sürüyor.
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B. 1 yıldır oturduğu evin sahibi Hüseyin Ballı ile tartıştı.
Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğalgaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi.
Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu sesle beraber cam ve kapılar paramparça oldu.
Doğalgazın sıkışmasıyla büyük bir gürültüyle patlarken mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü.
Kiracı Atakan B. patlamayla birlikte birlikte yanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kiracıyı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne sevk etti.
Ev sahibi Hüseyin Ballı, 'İçeriden doğalgazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi' dedi.
Atakan B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.