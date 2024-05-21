https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/israil-hizbullah-komutanlarindan-birinin-olduruldugunu-duyurdu-1084041525.html
İsrail, Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail, Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:37+0300
2024-05-21T10:37+0300
2024-05-21T10:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
hizbullah
lübnan
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
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İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapılırken, açıklamada, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi.Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.Hizbullah Saklavi'nin ölümünü doğruladıHizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/washington-iranin-raisinin-olumunden-abd-veya-israili-suclayacagindan-korkuyor-1084035923.html
israil
lübnan
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
İsrail, Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapılırken, açıklamada, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi.
Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Hizbullah Saklavi'nin ölümünü doğruladı
Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.