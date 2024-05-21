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SON DAKİKA | 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı belirlenen 27 kişi daha gözaltına alındı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/israil-hizbullah-komutanlarindan-birinin-olduruldugunu-duyurdu-1084041525.html
İsrail, Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail, Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:37+0300
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İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapılırken, açıklamada, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi.Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.Hizbullah Saklavi'nin ölümünü doğruladıHizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/washington-iranin-raisinin-olumunden-abd-veya-israili-suclayacagindan-korkuyor-1084035923.html
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İsrail, Hizbullah komutanlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu

10:37 21.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapılırken, açıklamada, Hizbullah'ın füze ve roket birliğinden sorumlu kıyı kesimindeki saha komutanı Kasım Afif Saklavi'nin hedef alındığı ifade edildi.
Saldırının dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah Saklavi'nin ölümünü doğruladı

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada detay vermeksizin Saklavi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 307'ye yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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‘Washington, İran'ın Reisi'nin ölümünden ABD veya İsrail'i suçlayacağından korkuyor’
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