https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ispanya-mileinin-sozleri-sonrasi-arjantin-buyukelcisini-geri-cagirdi-1084063211.html

İspanya, Milei’nin sözleri sonrası Arjantin Büyükelçisi’ni geri çekti

İspanya, Milei’nin sözleri sonrası Arjantin Büyükelçisi’ni geri çekti

Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan sözleriyle başlayan diplomatik kriz büyürken, İspanya Dışişleri Bakanı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T16:02+0300

2024-05-21T16:02+0300

2024-05-21T16:03+0300

politika

ispanya

arjantin

diplomasi

büyükelçi

javier milei

ispanya başbakanı pedro sanchez

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İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Krallığın Başbakanı Pedro Sanchez ve eşi hakkındaki açıklamalarıyla bağlantılı olarak patlak veren skandalın ardından, İspanyol hükümetinin Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırdığını söyledi.“Çağırdığımız Büyükelçi Madrid'de kalacak, Arjantin büyükelçisiz kalacak” diyen Albares, İspanya'nın Arjantin'deki temsilciliğinin maslahatgüzar seviyesine indirildiği sinyalini verdi.Dışişleri Bakanı, “İspanyol kurumlarının bırakın dış politikayı, tweet yoluyla bile siyaset yapmadıklarını ve hiçbir şova katılmadıklarını” vurgularken, İspanyol yetkililerin Milei’den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ettiklerini Madrid'deki Arjantin Büyükelçisine bizzat ilettiğini açıkladı.Albares, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ise hiçbir koşul altında bunu yapmayacağını söylediğini aktardı.İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik krizİspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz mayıs ayı başına dayanırken, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei için, "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki, hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu" şeklindeki sözleri krizi başlatmıştı.Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı.Arjantin'den gelen açıklamada, Sanchez'in eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz" denilmişti.Taraflar bu krizi kapatmaya yönelik tutum sergilese de Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma krizi daha da körükledi.Sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanan Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini ve bu durum için 5 gün düşündüğünü" ifade etmişti.Bu sözlerin ardından da İspanya Dışişleri Bakanı Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde, egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.Ancak Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu savunarak, Sanchez'den her ne olursa olsun özür dilemeyeceğini belirtmişti.Karara İspanya muhalefetinden tepki geldiİspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra ise, İspanya hükümetinin, "sadece bir açıklamadan dolayı Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydır soykırım yapan İsrail'deki büyükelçisini bir kez bile geri çağırmamasının uygunsuz" olduğunu söyledi.Podemos lideri, "Hükümetin, Sayın (Arjantin Devlet Başkanı Jaiver) Milei'nin evet, iğrenç de olsa, sadece bir açıklamasından dolayı hemen öğleden sonra Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydan fazla bir süredir soykırım yapan İsrail'deki büyükelçiyi geri çağırma kapasitesini gösterememesi bana oldukça uygunsuz geliyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/maduro-arjantindeki-milei-donemini-tanimladi-abdnin-kolonisi-1083878126.html

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ispanya, arjantin, diplomasi, büyükelçi, javier milei, ispanya başbakanı pedro sanchez