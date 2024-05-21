https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ingiliz-uzman-rus-ordusunun-slavyanski-almasiyla-donbass-savasi-sona-erecek-1084072261.html

İngiliz uzman: Rus ordusunun Slavyansk'ı almasıyla Donbass savaşı sona erecek

İngiliz uzman: Rus ordusunun Slavyansk'ı almasıyla Donbass savaşı sona erecek

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Slavyansk kentinin kontrolünü ele geçirmesiyle Donbass’taki savaşın sona ereceğini belirtti. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T21:26+0300

2024-05-21T21:26+0300

2024-05-21T21:26+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

donbass

aleksandr mercouris

youtube

ukrayna silahlı kuvvetleri

harkov

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun bölgedeki kilit şehir Slavyansk'ın kontrolünü ele geçirmesiyle Donbass’taki savaşın sona ereceğini söyledi.Mercouris, “Slav-Kramatorsk şehri, Ukrayna'nın Donbass'ta hala kontrolünü elinde bulundurduğu son büyük kentsel bileşim. Onun düşüşü Donbass’taki savaşın sona ermesine yol açacak" dedi.İngiliz uzman, Rus birliklerinin özel askeri operasyon bölgesinde, özellikle de Harkov bölgesinde önemli sonuçlar elde etmesi ve ilerlemeye devam etmesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çok zor bir durumda olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ukrayna-ordusu-kan-kaybetmeye-devam-ediyor-yaklasik-1700-asker-daha-olduruldu-1084058299.html

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rus ordusu, donbass, aleksandr mercouris, youtube, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov