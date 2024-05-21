Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Yaklaşık 1700 asker daha öldürüldü

Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatta son bir günde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, 1660 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.



Bakanlığın açıklamasına göre Rus güçleri, Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeyi sürdürdü, bazı bölgelerde daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşıp taktik konumunu iyileştirdi.



Ukrayna ordusunun 14 karşı atağını akamete uğratan Rus güçleri, 45 İHA'nın yanı sıra 2 ABD yapımı ATACMS füzesi, 8 Fransa yapımı SCALP-EG seyir füzesi, 5 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi ile 8 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketini imha etti.



Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna'ya ait bir mühimmat deposunu da yerle bir etti.