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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ukrayna-ordusu-kan-kaybetmeye-devam-ediyor-yaklasik-1700-asker-daha-olduruldu-1084058299.html
Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Yaklaşık 1700 asker daha öldürüldü
Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Yaklaşık 1700 asker daha öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 1700 asker daha kaybettiğini bildirdi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatta son bir günde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, 1660 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre Rus güçleri, Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeyi sürdürdü, bazı bölgelerde daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşıp taktik konumunu iyileştirdi.Ukrayna ordusunun 14 karşı atağını akamete uğratan Rus güçleri, 45 İHA'nın yanı sıra 2 ABD yapımı ATACMS füzesi, 8 Fransa yapımı SCALP-EG seyir füzesi, 5 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi ile 8 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketini imha etti.Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna'ya ait bir mühimmat deposunu da yerle bir etti.
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rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, harkov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass
rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, harkov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass

Ukrayna ordusu kan kaybetmeye devam ediyor: Yaklaşık 1700 asker daha öldürüldü

14:30 21.05.2024
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий РСЗО "Ураган" в Харьковской области.
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 1700 asker daha kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatta son bir günde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, 1660 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre Rus güçleri, Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeyi sürdürdü, bazı bölgelerde daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşıp taktik konumunu iyileştirdi.

Ukrayna ordusunun 14 karşı atağını akamete uğratan Rus güçleri, 45 İHA'nın yanı sıra 2 ABD yapımı ATACMS füzesi, 8 Fransa yapımı SCALP-EG seyir füzesi, 5 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi ile 8 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketini imha etti.

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna'ya ait bir mühimmat deposunu da yerle bir etti.
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