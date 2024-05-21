İngiliz hükümetinin başı enfekte kan skandalıyla dertte

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Musa Özuğurlu, Reisi'nin ölümünü değerlendirdi: Çok büyük bir ihmalden bahsediyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Engelli hakları ve karşılaştıkları sorunlar.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
17:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
20:13
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Biden'ın korkulu rüyası: Z kuşağı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ingiliz-hukumetinin-basi-enfekte-kan-skandaliyla-dertte-1084049935.html
İngiliz hükümetinin başı enfekte kan skandalıyla dertte
İngiliz hükümetinin başı enfekte kan skandalıyla dertte
Sputnik Türkiye
Hepatit-C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, enfekte kan skandalı ve tazminat bedeliyle çalkalanırken, Başbakanı Sunak, 1970'ler ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T12:23+0300
2024-05-21T12:23+0300
dünya
ingiltere
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
hükümet
rishi sunak
hepatit c
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084049584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfc553cabc82bdb58540a9e4dd63c052.jpg
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kan nakli sırasında çok sayıda İngiliz hastaya HIV ve hepatit C virüsü bulaştırıldığı gerçeğinin ardından Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, “Bugün Britanya için bir utanç günüdür. Bu korkunç adaletsizlik için içtenlikle ve kesin bir dille özür dilemek istiyorum” dedi.Pazartesi günü yayınlanan soruşturma raporuna göre 30 binden fazla İngiliz vatandaşı enfekte olmuş ve yaklaşık 3 bini hayatını kaybetti.Bunun nedeninin, ABD hapishanelerinde uyuşturucu kullanan donörler de dahil olmak üzere, hemofili tedavisinde enfekte kan kullanılması olduğu ortaya çıktı.12.7 milyar dolar tazminat ödenecekSunday Times'ın haberine göre İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye tazminat ödemek için 10 milyar sterlinden (yaklaşık 12.7 milyar dolar) fazla para harcayacak.Enfekte kan skandalı, devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en kötü tedavi felaketlerinden biri olarak görülüyor.Tahminen 30 bin kişiye kontamine kan verilirken, bu hastaların yaklaşık 3 bininin öldüğüne inanılıyor.Çok daha fazla sayıda insan hastalıktan etkilenirken, enfekte olanlardan bazılarının izi hiç bulunamadı.Mağdurlar ve aileleri hala böyle bir hatanın gerçekleşmesine nasıl izin verildiğine dair cevaplar istiyor.Maliye Bakanı Jeremy Hunt gazeteye verdiği demeçte, “Bunun hayatım boyunca yaşadığım en kötü skandal olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanı olduğum dönemde ben de dahil olmak üzere, nesiller boyu siyasetçilerin bu skandalı çözmek için yeterince hızlı hareket etmemiş olmasından dolayı aileler son derece öfkeli olmakta haklı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/kraliyet-ailesi-artik-kurk-satin-almayacak-1083927893.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084049584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b963babf56f28bb67a8e5f77c58cd5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), hükümet, rishi sunak, hepatit c
ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), hükümet, rishi sunak, hepatit c

İngiliz hükümetinin başı enfekte kan skandalıyla dertte

12:23 21.05.2024
© AP Photo / Toby Melville Rishi Sunak
 Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Toby Melville
Abone ol
Hepatit-C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, enfekte kan skandalı ve tazminat bedeliyle çalkalanırken, Başbakanı Sunak, 1970'ler ve 80'lerde kan nakli nedeniyle ülkedeki binlerce hastaya HIV ve Hepatit C bulaştığını ortaya çıkaran soruşturmanın ardından tüm ulustan hükümet adına özür diledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kan nakli sırasında çok sayıda İngiliz hastaya HIV ve hepatit C virüsü bulaştırıldığı gerçeğinin ardından Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, “Bugün Britanya için bir utanç günüdür. Bu korkunç adaletsizlik için içtenlikle ve kesin bir dille özür dilemek istiyorum dedi.
Pazartesi günü yayınlanan soruşturma raporuna göre 30 binden fazla İngiliz vatandaşı enfekte olmuş ve yaklaşık 3 bini hayatını kaybetti.
Bunun nedeninin, ABD hapishanelerinde uyuşturucu kullanan donörler de dahil olmak üzere, hemofili tedavisinde enfekte kan kullanılması olduğu ortaya çıktı.

12.7 milyar dolar tazminat ödenecek

Sunday Times'ın haberine göre İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye tazminat ödemek için 10 milyar sterlinden (yaklaşık 12.7 milyar dolar) fazla para harcayacak.
Enfekte kan skandalı, devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en kötü tedavi felaketlerinden biri olarak görülüyor.
Tahminen 30 bin kişiye kontamine kan verilirken, bu hastaların yaklaşık 3 bininin öldüğüne inanılıyor.
Çok daha fazla sayıda insan hastalıktan etkilenirken, enfekte olanlardan bazılarının izi hiç bulunamadı.
Mağdurlar ve aileleri hala böyle bir hatanın gerçekleşmesine nasıl izin verildiğine dair cevaplar istiyor.
Maliye Bakanı Jeremy Hunt gazeteye verdiği demeçte, “Bunun hayatım boyunca yaşadığım en kötü skandal olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanı olduğum dönemde ben de dahil olmak üzere, nesiller boyu siyasetçilerin bu skandalı çözmek için yeterince hızlı hareket etmemiş olmasından dolayı aileler son derece öfkeli olmakta haklı” demişti.
Kral 3. Charles- Kraliçe Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
DÜNYA
Kraliyet Ailesi artık kürk satın almayacak
17 Mayıs, 13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала