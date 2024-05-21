https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ingiliz-hukumetinin-basi-enfekte-kan-skandaliyla-dertte-1084049935.html

İngiliz hükümetinin başı enfekte kan skandalıyla dertte

İngiliz hükümetinin başı enfekte kan skandalıyla dertte

Sputnik Türkiye

Hepatit-C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, enfekte kan skandalı ve tazminat bedeliyle çalkalanırken, Başbakanı Sunak, 1970'ler ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T12:23+0300

2024-05-21T12:23+0300

2024-05-21T12:23+0300

dünya

ingiltere

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

hükümet

rishi sunak

hepatit c

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kan nakli sırasında çok sayıda İngiliz hastaya HIV ve hepatit C virüsü bulaştırıldığı gerçeğinin ardından Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, “Bugün Britanya için bir utanç günüdür. Bu korkunç adaletsizlik için içtenlikle ve kesin bir dille özür dilemek istiyorum” dedi.Pazartesi günü yayınlanan soruşturma raporuna göre 30 binden fazla İngiliz vatandaşı enfekte olmuş ve yaklaşık 3 bini hayatını kaybetti.Bunun nedeninin, ABD hapishanelerinde uyuşturucu kullanan donörler de dahil olmak üzere, hemofili tedavisinde enfekte kan kullanılması olduğu ortaya çıktı.12.7 milyar dolar tazminat ödenecekSunday Times'ın haberine göre İngiltere, 1970'li ve 1980'li yıllarda HIV ve Hepatit C bulaşmış kanla tedavi gören binlerce kişiye tazminat ödemek için 10 milyar sterlinden (yaklaşık 12.7 milyar dolar) fazla para harcayacak.Enfekte kan skandalı, devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en kötü tedavi felaketlerinden biri olarak görülüyor.Tahminen 30 bin kişiye kontamine kan verilirken, bu hastaların yaklaşık 3 bininin öldüğüne inanılıyor.Çok daha fazla sayıda insan hastalıktan etkilenirken, enfekte olanlardan bazılarının izi hiç bulunamadı.Mağdurlar ve aileleri hala böyle bir hatanın gerçekleşmesine nasıl izin verildiğine dair cevaplar istiyor.Maliye Bakanı Jeremy Hunt gazeteye verdiği demeçte, “Bunun hayatım boyunca yaşadığım en kötü skandal olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanı olduğum dönemde ben de dahil olmak üzere, nesiller boyu siyasetçilerin bu skandalı çözmek için yeterince hızlı hareket etmemiş olmasından dolayı aileler son derece öfkeli olmakta haklı” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/kraliyet-ailesi-artik-kurk-satin-almayacak-1083927893.html

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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), hükümet, rishi sunak, hepatit c