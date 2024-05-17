https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/kraliyet-ailesi-artik-kurk-satin-almayacak-1083927893.html
Kraliyet Ailesi artık kürk satın almayacak
Kraliyet Ailesi artık kürk satın almayacak
Sputnik Türkiye
Hayvan hakları grubu PETA, Kraliçe Camilla'dan artık kürk satın almayacağına dair bir mektup aldıklarını açıklayarak bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T13:35+0300
2024-05-17T13:35+0300
2024-05-17T13:35+0300
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Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık kraliyet ailesinden Kraliçe Camilla'nın gardırobunu gerçek kürk içeren hiçbir yeni ürünle artık genişletmeyeceğini duyurdu.PETA, Buckingham Sarayı'ndan kraliçenin 'en içten dilekleri' ile birlikte yeni kürk giysiler satın almayacağını belirten bir mektup aldığını söyledi.Hayvan hakları grubu bu kararı memnuniyetle karşılayarak, 2019'da benzer bir taahhütte bulunan Kraliçe 2. Elizabeth'in izinden gidildiğini ancak onun zaten sahip olduğu eşyaları giymeyi bırakmadığını dile getirdi. Camilla'nın PETA'ya yazdığı mektupta da bu ihtimal göz ardı edilmedi.Kurucu Ingrid Newkirk, "PETA, Kraliçe Camilla'ya gerçek bir kraliçe olduğu için en iyi bordo şarabıyla kadeh kaldırıyor. İngiliz monarşisinin kürkün toplumda yeri olmadığını kabul ederek İngiliz değerlerini yansıtması doğru ve yerindedir. Savunma Bakanlığı'nın kraliyet muhafızlarının şapkaları için gerçek ayı kürkü kullanmasını daha da mantıksız ve temassız hale getirmektedir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ingiliz-kraliyet-ailesinin-ilginc-yasaklari-monopoly-neden-saraydan-iceri-dahi-giremiyor-1082849631.html
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birleşik krallık, ingiltere, peta, kürk, uluslararası hayvan hakları örgütü peta, camilla, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth, kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi
birleşik krallık, ingiltere, peta, kürk, uluslararası hayvan hakları örgütü peta, camilla, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth, kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, kraliyet ailesi
Kraliyet Ailesi artık kürk satın almayacak
Hayvan hakları grubu PETA, Kraliçe Camilla'dan artık kürk satın almayacağına dair bir mektup aldıklarını açıklayarak bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık kraliyet ailesinden Kraliçe Camilla'nın gardırobunu gerçek kürk içeren hiçbir yeni ürünle artık genişletmeyeceğini duyurdu.
PETA, Buckingham Sarayı'ndan kraliçenin 'en içten dilekleri' ile birlikte yeni kürk giysiler satın almayacağını belirten bir mektup aldığını söyledi.
Hayvan hakları grubu bu kararı memnuniyetle karşılayarak, 2019'da benzer bir taahhütte bulunan Kraliçe 2. Elizabeth'in izinden gidildiğini ancak onun zaten sahip olduğu eşyaları giymeyi bırakmadığını dile getirdi.
Camilla'nın PETA'ya yazdığı mektupta da bu ihtimal göz ardı edilmedi.
Kurucu Ingrid Newkirk, "PETA, Kraliçe Camilla'ya gerçek bir kraliçe olduğu için en iyi bordo şarabıyla kadeh kaldırıyor. İngiliz monarşisinin kürkün toplumda yeri olmadığını kabul ederek İngiliz değerlerini yansıtması doğru ve yerindedir. Savunma Bakanlığı'nın kraliyet muhafızlarının şapkaları için gerçek ayı kürkü kullanmasını daha da mantıksız ve temassız hale getirmektedir" dedi.