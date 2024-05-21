İkinci el otomobilde satışlar durgun: En hızlı satılan modeller hangileri?
© İHAikinci el otomobil - otomobil
© İHA
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İkinci el araç piyasasına ilişkin gelen son veriler hala daralmaya işaret ediyor. Online platformlarda nisan ayı itibarıyla satış adetlerinde düşüş dikkat çekti. Peki şu anda piyasada en hızlı satılan modeller hangileri? İkinci elde fiyatlar geriler mi? İşte detaylar...
Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 157 bin 463 adede geriledi. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 16 oranında düşüş gösterdi.
Sene başında sıfır araç piyasası hareketlense de ikinci el otomobil satışlarında durgunluk sürüyor.
İkinci el piyasası neden durdu?
Milliyet gazetesine konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sebebi şu şekilde açıkladı:
“Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasası Nisan ayı verilerine göre yaklaşık 157.500 satış gerçekleşti. Bu alanda geçen yılın aynı dönemine oranla %9, bir önceki aya oranla ise %16’lık bir daralma kayda geçmiş oldu. Otomotiv piyasasında yaşanan genel daralma, sektör içerisindeki tüm satış kanallarında olduğu gibi online binek ve hafif ticari pazarında da negatif etkisini gösteriyor.
En hızlı satılan modeller hangileri?
Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları genel olarak Fiat, Renault, Toyota, Ford ve Volkswagen. Bu markalara Opel, Nissan gibi diğer tercih edilen markalar da eklenebilir. Sıralama zaman zaman değişse de genel olarak bu markalar ilk 5’i oluşturuyor. Son yıllarda Çin menşeli markaların otomotiv sektöründe ciddi atılımlar yapması ve kullanıcılarda karşılık bulması ile beraber Chery markasını da üst sıralarda görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl yakaladığı yüksek satış adetlerini 2024 yılında da devam ettiren marka, 2024 aylık verilerinde ilk 5 içerisinde. Gerek sıfır gerekse ikinci el piyasasında en hızlı satılan otomobiller bu verilere paralel olarak yine bu markalardan oluşuyor. Özellikle Fiat Egea ortalama 39 gün satış hızı ile en hızlı satılan otomobil. Renault Clio ve Megane gibi modeller de en hızlı satılan araçlar arasında.