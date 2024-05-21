https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iki-ulkede-pes-pese-deprem-tokyo-6-ekvador-52-ile-sallandi-1084036971.html

İki ülkede peş peşe deprem: Tokyo 6, Ekvador 5.2 ile sallandı

İki ülkede peş peşe deprem: Tokyo 6, Ekvador 5.2 ile sallandı

Sputnik Türkiye

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde bulunan Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Güney Amerika ülkesi Ekvador da 5.2... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T08:57+0300

2024-05-21T08:57+0300

2024-05-21T08:57+0300

dünya

japonya

ekvador

tokyo

deprem

okinawa adası

güney amerika

doğal afet

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Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Güney Amerika ülkesi Ekvador da güne 5.2’lik depremle uyandı.Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.Bölgede Bonin Adaları diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.Ekvador’daki depremle ilgili açıklama yapan ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan 5.2 büyüklüğündeki depremin, yerin 88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Ekvador’un, sismik hareketliliğin yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen deprem kuşağında yer aldığı biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afad-duyurdu-erzincanda-pes-pese-2-deprem-1084033584.html

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japonya, ekvador, tokyo, deprem, okinawa adası, güney amerika, doğal afet