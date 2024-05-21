https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iki-ulkede-pes-pese-deprem-tokyo-6-ekvador-52-ile-sallandi-1084036971.html
İki ülkede peş peşe deprem: Tokyo 6, Ekvador 5.2 ile sallandı
İki ülkede peş peşe deprem: Tokyo 6, Ekvador 5.2 ile sallandı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde bulunan Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Güney Amerika ülkesi Ekvador da 5.2... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T08:57+0300
2024-05-21T08:57+0300
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güney amerika
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Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Güney Amerika ülkesi Ekvador da güne 5.2’lik depremle uyandı.Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.Bölgede Bonin Adaları diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.Ekvador’daki depremle ilgili açıklama yapan ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan 5.2 büyüklüğündeki depremin, yerin 88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Ekvador’un, sismik hareketliliğin yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen deprem kuşağında yer aldığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afad-duyurdu-erzincanda-pes-pese-2-deprem-1084033584.html
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japonya, ekvador, tokyo, deprem, okinawa adası, güney amerika, doğal afet
japonya, ekvador, tokyo, deprem, okinawa adası, güney amerika, doğal afet
İki ülkede peş peşe deprem: Tokyo 6, Ekvador 5.2 ile sallandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde bulunan Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Güney Amerika ülkesi Ekvador da 5.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Güney Amerika ülkesi Ekvador da güne 5.2’lik depremle uyandı.
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Bölgede Bonin Adaları diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.
Ekvador’daki depremle ilgili açıklama yapan ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan 5.2 büyüklüğündeki depremin, yerin 88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Ekvador’un, sismik hareketliliğin yoğun olduğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen deprem kuşağında yer aldığı biliniyor.