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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem
Sputnik Türkiye
' Erzincan'da deprem mi oldu' soruları araştırılmaya başlanırken; Kandilli Rasathanesi son depremler paylaşımında Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Richter... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T06:54+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'ne göre Erzincan'da sabahın erken saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Verilerine göre; biri saat 06.23 diğeri 06.33 Erzincan'ın Tercan ilçesinde gerçekleşti.3.0 ve 3.2 büyüklüğünde olan depremlerin ikisi de yerin 5 kilometre altında yüzeye yakın bir alanda gerçekleşti.Depremi bazı çevre iller de hissederken, ilk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/meteorolojiden-cok-sayida-ili-vuracak-uyarisi-saganak-yagis-geliyor-1084032294.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem

06:54 21.05.2024 (güncellendi: 07:02 21.05.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© İHA
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' Erzincan'da deprem mi oldu' soruları araştırılmaya başlanırken; Kandilli Rasathanesi son depremler paylaşımında Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre biri 3.2, diğeri 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'ne göre Erzincan'da sabahın erken saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Verilerine göre; biri saat 06.23 diğeri 06.33 Erzincan'ın Tercan ilçesinde gerçekleşti.
3.0 ve 3.2 büyüklüğünde olan depremlerin ikisi de yerin 5 kilometre altında yüzeye yakın bir alanda gerçekleşti.
Depremi bazı çevre iller de hissederken, ilk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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