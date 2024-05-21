https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afad-duyurdu-erzincanda-pes-pese-2-deprem-1084033584.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem

Sputnik Türkiye

' Erzincan'da deprem mi oldu' soruları araştırılmaya başlanırken; Kandilli Rasathanesi son depremler paylaşımında Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Richter... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T06:54+0300

2024-05-21T06:54+0300

2024-05-21T07:02+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

erzincan

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

kandilli

kandilli rasathanesi

son depremler

tercan

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'ne göre Erzincan'da sabahın erken saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Verilerine göre; biri saat 06.23 diğeri 06.33 Erzincan'ın Tercan ilçesinde gerçekleşti.3.0 ve 3.2 büyüklüğünde olan depremlerin ikisi de yerin 5 kilometre altında yüzeye yakın bir alanda gerçekleşti.Depremi bazı çevre iller de hissederken, ilk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/meteorolojiden-cok-sayida-ili-vuracak-uyarisi-saganak-yagis-geliyor-1084032294.html

türkiye

erzincan

kandilli

tercan

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