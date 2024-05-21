https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/husiler-abdye-ait-bir-sihayi-dusurdugunu-acikladi-1084050501.html

Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Bölgede İsrail ve ABD ordusuna karşı Filistin halkına destek amaçlı saldırılarını sürdüren Yemen'de Husiler, ABD'ye ait MQ 9 tipi silahlı insansız hava... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T12:36+0300

2024-05-21T12:36+0300

2024-05-21T12:36+0300

israil- filistin çatışması

husiler

abd

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

ortadoğu

gazze

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun "ABD'nin ülkelerine saldırısına karşılık vermek ve Filistin halkına destek amaçlı" gerçekleştirildiğini söyledi.Husilere bağlı Hava Savunma Kuvvetleri tarafından ABD'ye ait MQ 9 tipi SİHA'nın Beyda kenti üzerinde saldırı görevi sırasında düşürüldüğünü ifade eden Seri, SİHA'nın yerden fırlatılan yerli bir roketle imha edildiğini kaydetti.Seri, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kutsal cihad olarak isimlendirdikleri savaşta aynı tipten 5 adet SİHA düşürüldüğünü belirtti.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceklerini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı ‘askeri operasyonlara’ devam edeceklerini kaydetti.Husi Sözcüsü Seri'nin MQ 9 ABD SİHA'sının düşürüldüğüne ilişkin açıklamasına, Washington'dan henüz bir yorum yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/misir-suveys-kanali-gelirlerinde-buyuk-dusus-ongoruyor-1084019742.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

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husiler, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), ortadoğu, gazze, gazze şeridi