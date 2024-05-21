https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/husiler-abdye-ait-bir-sihayi-dusurdugunu-acikladi-1084050501.html
Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı
Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Bölgede İsrail ve ABD ordusuna karşı Filistin halkına destek amaçlı saldırılarını sürdüren Yemen'de Husiler, ABD'ye ait MQ 9 tipi silahlı insansız hava... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T12:36+0300
2024-05-21T12:36+0300
2024-05-21T12:36+0300
israil- filistin çatışması
husiler
abd
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
ortadoğu
gazze
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun "ABD'nin ülkelerine saldırısına karşılık vermek ve Filistin halkına destek amaçlı" gerçekleştirildiğini söyledi.Husilere bağlı Hava Savunma Kuvvetleri tarafından ABD'ye ait MQ 9 tipi SİHA'nın Beyda kenti üzerinde saldırı görevi sırasında düşürüldüğünü ifade eden Seri, SİHA'nın yerden fırlatılan yerli bir roketle imha edildiğini kaydetti.Seri, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kutsal cihad olarak isimlendirdikleri savaşta aynı tipten 5 adet SİHA düşürüldüğünü belirtti.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceklerini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı ‘askeri operasyonlara’ devam edeceklerini kaydetti.Husi Sözcüsü Seri'nin MQ 9 ABD SİHA'sının düşürüldüğüne ilişkin açıklamasına, Washington'dan henüz bir yorum yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/misir-suveys-kanali-gelirlerinde-buyuk-dusus-ongoruyor-1084019742.html
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israil
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husiler, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), ortadoğu, gazze, gazze şeridi
husiler, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı
Bölgede İsrail ve ABD ordusuna karşı Filistin halkına destek amaçlı saldırılarını sürdüren Yemen'de Husiler, ABD'ye ait MQ 9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA), Beyda kentinde düşürüldüğünü duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun "ABD'nin ülkelerine saldırısına karşılık vermek ve Filistin halkına destek amaçlı" gerçekleştirildiğini söyledi.
Husilere bağlı Hava Savunma Kuvvetleri tarafından ABD'ye ait MQ 9 tipi SİHA'nın Beyda kenti üzerinde saldırı görevi sırasında düşürüldüğünü ifade eden Seri, SİHA'nın yerden fırlatılan yerli bir roketle imha edildiğini kaydetti.
Seri, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kutsal cihad olarak isimlendirdikleri savaşta aynı tipten 5 adet SİHA düşürüldüğünü belirtti.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceklerini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı ‘askeri operasyonlara’ devam edeceklerini kaydetti.
Husi Sözcüsü Seri'nin MQ 9 ABD SİHA'sının düşürüldüğüne ilişkin açıklamasına, Washington'dan henüz bir yorum yapılmadı.