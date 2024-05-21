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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/husiler-abdye-ait-bir-sihayi-dusurdugunu-acikladi-1084050501.html
Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı
Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Bölgede İsrail ve ABD ordusuna karşı Filistin halkına destek amaçlı saldırılarını sürdüren Yemen'de Husiler, ABD'ye ait MQ 9 tipi silahlı insansız hava... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T12:36+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun "ABD'nin ülkelerine saldırısına karşılık vermek ve Filistin halkına destek amaçlı" gerçekleştirildiğini söyledi.Husilere bağlı Hava Savunma Kuvvetleri tarafından ABD'ye ait MQ 9 tipi SİHA'nın Beyda kenti üzerinde saldırı görevi sırasında düşürüldüğünü ifade eden Seri, SİHA'nın yerden fırlatılan yerli bir roketle imha edildiğini kaydetti.Seri, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kutsal cihad olarak isimlendirdikleri savaşta aynı tipten 5 adet SİHA düşürüldüğünü belirtti.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceklerini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı ‘askeri operasyonlara’ devam edeceklerini kaydetti.Husi Sözcüsü Seri'nin MQ 9 ABD SİHA'sının düşürüldüğüne ilişkin açıklamasına, Washington'dan henüz bir yorum yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/misir-suveys-kanali-gelirlerinde-buyuk-dusus-ongoruyor-1084019742.html
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husiler, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), ortadoğu, gazze, gazze şeridi
husiler, abd, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), ortadoğu, gazze, gazze şeridi

Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı

12:36 21.05.2024
© AP Photo / JACK GUEZinsansız hava aracı casus keşif uçağı İsrail
insansız hava aracı casus keşif uçağı İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / JACK GUEZ
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Bölgede İsrail ve ABD ordusuna karşı Filistin halkına destek amaçlı saldırılarını sürdüren Yemen'de Husiler, ABD'ye ait MQ 9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA), Beyda kentinde düşürüldüğünü duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun "ABD'nin ülkelerine saldırısına karşılık vermek ve Filistin halkına destek amaçlı" gerçekleştirildiğini söyledi.
Husilere bağlı Hava Savunma Kuvvetleri tarafından ABD'ye ait MQ 9 tipi SİHA'nın Beyda kenti üzerinde saldırı görevi sırasında düşürüldüğünü ifade eden Seri, SİHA'nın yerden fırlatılan yerli bir roketle imha edildiğini kaydetti.
Seri, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana kutsal cihad olarak isimlendirdikleri savaşta aynı tipten 5 adet SİHA düşürüldüğünü belirtti.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceklerini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı ‘askeri operasyonlara’ devam edeceklerini kaydetti.
Husi Sözcüsü Seri'nin MQ 9 ABD SİHA'sının düşürüldüğüne ilişkin açıklamasına, Washington'dan henüz bir yorum yapılmadı.
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