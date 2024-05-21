https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/helikopter-kazasinda-olen-reisi-abdullahiyan-ve-diger-yetkililerin-cenazesi-tahrana-geri-getirildi-1084072963.html

Helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tahran’a getirildi

Helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tahran’a getirildi

Sputnik Türkiye

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazesi Tahran’a getirildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T22:35+0300

2024-05-21T22:35+0300

2024-05-21T22:44+0300

tahran

ibrahim reisi

cenaze

helikopter kazası

dünya

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İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tebriz kentinden başkent Tahran’a getirildi.Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazının çarşamba günü Tahran’da kılınacağı belirtildi.Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.Tahran’daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney’in kıldırması bekleniyor.Daha önce yapılan açıklamalarda Tahran’daki törenin ardından cenazelerin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasirken-kaza-yapan-helikopterin-teknik-ozellikleri-nelerdir-1084065990.html

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tahran, ibrahim reisi, cenaze, helikopter kazası