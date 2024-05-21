https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/helikopter-kazasinda-olen-reisi-abdullahiyan-ve-diger-yetkililerin-cenazesi-tahrana-geri-getirildi-1084072963.html
Helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tahran’a getirildi
Helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tahran’a getirildi
Sputnik Türkiye
Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazesi Tahran’a getirildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T22:35+0300
2024-05-21T22:35+0300
2024-05-21T22:44+0300
tahran
ibrahim reisi
cenaze
helikopter kazası
dünya
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İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tebriz kentinden başkent Tahran’a getirildi.Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazının çarşamba günü Tahran’da kılınacağı belirtildi.Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.Tahran’daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney’in kıldırması bekleniyor.Daha önce yapılan açıklamalarda Tahran’daki törenin ardından cenazelerin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasirken-kaza-yapan-helikopterin-teknik-ozellikleri-nelerdir-1084065990.html
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tahran, ibrahim reisi, cenaze, helikopter kazası
tahran, ibrahim reisi, cenaze, helikopter kazası
Helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tahran’a getirildi
22:35 21.05.2024 (güncellendi: 22:44 21.05.2024)
Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazesi Tahran’a getirildi.
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri Tebriz kentinden başkent Tahran’a getirildi.
Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.
Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazının çarşamba günü Tahran’da kılınacağı belirtildi.
Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.
Tahran’daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney’in kıldırması bekleniyor.
Daha önce yapılan açıklamalarda Tahran’daki törenin ardından cenazelerin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği duyurulmuştu.