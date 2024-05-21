https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasirken-kaza-yapan-helikopterin-teknik-ozellikleri-nelerdir-1084065990.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken kaza yapan helikopterin teknik özellikleri nelerdir?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken kaza yapan helikopterin teknik özellikleri nelerdir?
Sputnik Türkiye
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşırken düşen helikopter Bell 212, 1979 yılı İslam Devrimi'nden önce İran'a ABD tarafından tedarik... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T19:25+0300
2024-05-21T19:25+0300
2024-05-21T19:25+0300
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infografik
ibrahim reisi
iran
helikopter
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Kaza yapan helikopterin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ibrahim reisi, iran, helikopter, инфографика
infografik, ibrahim reisi, iran, helikopter, инфографика
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken kaza yapan helikopterin teknik özellikleri nelerdir?
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşırken düşen helikopter Bell 212, 1979 yılı İslam Devrimi'nden önce İran'a ABD tarafından tedarik edilen teçhizatlar arasında yer alıyor.
Kaza yapan helikopterin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.