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Hande Fırat: Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor, Ankara harekete geçiyor
Hande Fırat: Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor, Ankara harekete geçiyor
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunmasında Türkiye'nin payını anlattı. Fırat, Devrim Muhafızları'nın... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası geçirmesinin ardından gece boyu yaşananları özetledi.Fırat, Ankara'nın nasıl harekete geçtiğini şöyle açıkladı:
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iran, ibrahim reisi, türkiye, akıncı, helikopter, askeri helikopter, bayraktar akıncı tiha, akinci tiha, hande fırat

Hande Fırat: Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor, Ankara harekete geçiyor

09:46 21.05.2024
© AA / AA İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI TİHA buldu
 İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI TİHA buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA / AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunmasında Türkiye'nin payını anlattı. Fırat, Devrim Muhafızları'nın Ankara'dan talebi üzerine bölgeye Akıncı'nın gönderildiğini de belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası geçirmesinin ardından gece boyu yaşananları özetledi.
Fırat, Ankara'nın nasıl harekete geçtiğini şöyle açıkladı:
"Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor. Ankara tüm kurumlarıyla harekete geçiyor. İran önce gece görüşlü helikopter talebinde bulunuyor. Ankara ise sadece helikopter değil, kurtarma timinden elinde bulunan her türlü araç gerece kadar her türlü hazırlığı yapıyor. Ankara bölgedeki hava durumuna bakıyor, helikopterin uçması neredeyse imkânsız. Ankara İran’a hava durumu ile ilgili bilgi veriyor. Akıncı’nın gönderilmesinin daha sağlıklı olacağı anlatılıyor. Bu arada İran bölgeye silahsız Akıncı girmesini istiyor. Silahsız Akıncı kazanın ardından 23.30’da Batman’dan kalktı. 00.45’te kaza bölgesindeydi. 02.36’da ise enkazı buldu. Akıncı Türkiye’ye 6.45’te döndü. Süreçte tüm bilgiler an be an İran ile paylaşıldı. Ankara’nın organizasyon kabiliyeti ve kurumlar arası işbirliği ise çok önemliydi. Düşen helikopteri bulan Türkiye, Akıncı. Bir kere daha milli ve yerli teknolojinin önemini ve gücünü bize gösterdi."
Akıncı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
TÜRKİYE
İran'da düşen helikopterin yerini belirleyen Akıncı İHA'nın operasyonuna dair detaylar ortaya çıktı
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