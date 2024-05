Hande Fırat: Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor, Ankara harekete geçiyor

"Devrim Muhafızları ve İran İstihbarat Örgütü Ankara’yı arıyor. Ankara tüm kurumlarıyla harekete geçiyor. İran önce gece görüşlü helikopter talebinde bulunuyor. Ankara ise sadece helikopter değil, kurtarma timinden elinde bulunan her türlü araç gerece kadar her türlü hazırlığı yapıyor. Ankara bölgedeki hava durumuna bakıyor, helikopterin uçması neredeyse imkânsız. Ankara İran’a hava durumu ile ilgili bilgi veriyor. Akıncı’nın gönderilmesinin daha sağlıklı olacağı anlatılıyor. Bu arada İran bölgeye silahsız Akıncı girmesini istiyor. Silahsız Akıncı kazanın ardından 23.30’da Batman’dan kalktı. 00.45’te kaza bölgesindeydi. 02.36’da ise enkazı buldu. Akıncı Türkiye’ye 6.45’te döndü. Süreçte tüm bilgiler an be an İran ile paylaşıldı. Ankara’nın organizasyon kabiliyeti ve kurumlar arası işbirliği ise çok önemliydi. Düşen helikopteri bulan Türkiye, Akıncı. Bir kere daha milli ve yerli teknolojinin önemini ve gücünü bize gösterdi."