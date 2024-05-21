https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gora-hayranlarina-cem-yilmazdan-20-yillik-hasret-bitiyor-mesaji-seriye-yeni-film-geliyor-1084032869.html
GORA hayranlarına Cem Yılmaz'dan '20 yıllık hasret bitiyor' mesajı: Seriye yeni film geliyor
GORA hayranlarına Cem Yılmaz'dan '20 yıllık hasret bitiyor' mesajı: Seriye yeni film geliyor
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevilen filmi G.O.R.A.'nın devamı niteliğindeki yeni bir filminin yayınlayacağını duyurdu. Peki, Gora 4 Gora ne zaman çıkacak ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T06:04+0300
2024-05-21T06:04+0300
2024-05-21T06:07+0300
gora
film
cem yılmaz
komedi
yaşam
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netflix türkiye
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tarih
sinema
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Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla bekleyemem" notuyla G.O.R.A. serisine yeni bir film ekleyeceğini açıkladı. Yılmaz'ın bu duyurusu, uzun zamandır yeni projelerini merakla bekleyen hayranlarını sevindirdi.Gora, 20 yıl önce vizyona girmiş ve Türk komedi sinemasının en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Cem Yılmaz, serinin devam filmiyle ilgili müjdeyi paylaşarak, hayranlarına nostaljik bir geri dönüş sundu.Gora 4 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?G.O.R.A. serisinin devam filmi olacak olan Gora 4 Gora ne zaman çıkacak henüz bilinmese de, yeni filmin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/veteran-komedyen-demisti-hasan-can-kayadan-cem-yilmaz-icin-bir-aciklama-daha-1083780285.html
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GORA hayranlarına Cem Yılmaz'dan '20 yıllık hasret bitiyor' mesajı: Seriye yeni film geliyor
06:04 21.05.2024 (güncellendi: 06:07 21.05.2024)
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevilen filmi G.O.R.A.'nın devamı niteliğindeki yeni bir filminin yayınlayacağını duyurdu. Peki, Gora 4 Gora ne zaman çıkacak ve nerede yayınlanacak? İşte Gora 4 filmi hakkında bilinenler...
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla bekleyemem" notuyla G.O.R.A. serisine yeni bir film ekleyeceğini açıkladı. Yılmaz'ın bu duyurusu, uzun zamandır yeni projelerini merakla bekleyen hayranlarını sevindirdi.
Gora, 20 yıl önce vizyona girmiş ve Türk komedi sinemasının en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Cem Yılmaz, serinin devam filmiyle ilgili müjdeyi paylaşarak, hayranlarına nostaljik bir geri dönüş sundu.
Gora 4 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?
G.O.R.A. serisinin devam filmi olacak olan Gora 4 Gora ne zaman çıkacak henüz bilinmese de, yeni filmin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.
Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde: