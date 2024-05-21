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GORA hayranlarına Cem Yılmaz'dan '20 yıllık hasret bitiyor' mesajı: Seriye yeni film geliyor
GORA hayranlarına Cem Yılmaz'dan '20 yıllık hasret bitiyor' mesajı: Seriye yeni film geliyor
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevilen filmi G.O.R.A.'nın devamı niteliğindeki yeni bir filminin yayınlayacağını duyurdu. Peki, Gora 4 Gora ne zaman çıkacak ve... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla bekleyemem" notuyla G.O.R.A. serisine yeni bir film ekleyeceğini açıkladı. Yılmaz'ın bu duyurusu, uzun zamandır yeni projelerini merakla bekleyen hayranlarını sevindirdi.Gora, 20 yıl önce vizyona girmiş ve Türk komedi sinemasının en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Cem Yılmaz, serinin devam filmiyle ilgili müjdeyi paylaşarak, hayranlarına nostaljik bir geri dönüş sundu.Gora 4 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?G.O.R.A. serisinin devam filmi olacak olan Gora 4 Gora ne zaman çıkacak henüz bilinmese de, yeni filmin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/veteran-komedyen-demisti-hasan-can-kayadan-cem-yilmaz-icin-bir-aciklama-daha-1083780285.html
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GORA hayranlarına Cem Yılmaz'dan '20 yıllık hasret bitiyor' mesajı: Seriye yeni film geliyor

06:04 21.05.2024 (güncellendi: 06:07 21.05.2024)
© Fotoğraf : G.O.R.A.G.O.R.A.
G.O.R.A. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© Fotoğraf : G.O.R.A.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevilen filmi G.O.R.A.'nın devamı niteliğindeki yeni bir filminin yayınlayacağını duyurdu. Peki, Gora 4 Gora ne zaman çıkacak ve nerede yayınlanacak? İşte Gora 4 filmi hakkında bilinenler...
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla bekleyemem" notuyla G.O.R.A. serisine yeni bir film ekleyeceğini açıkladı. Yılmaz'ın bu duyurusu, uzun zamandır yeni projelerini merakla bekleyen hayranlarını sevindirdi.
Gora, 20 yıl önce vizyona girmiş ve Türk komedi sinemasının en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Cem Yılmaz, serinin devam filmiyle ilgili müjdeyi paylaşarak, hayranlarına nostaljik bir geri dönüş sundu.

Gora 4 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

G.O.R.A. serisinin devam filmi olacak olan Gora 4 Gora ne zaman çıkacak henüz bilinmese de, yeni filmin Netflix'te yayınlanması bekleniyor.
Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
YAŞAM
'Veteran komedyen' demişti: Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz için bir açıklama daha
14 Mayıs, 10:14
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