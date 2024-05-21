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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında CHP bilmecesi: 'Kılıçdaroğlu’nun danışmanı tutuklandı'
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında CHP bilmecesi: 'Kılıçdaroğlu’nun danışmanı tutuklandı'
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında tutuklanan 7 isim arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldığı... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T07:50+0300
2024-05-21T07:50+0300
ayhan bora kaplan
kemal kılıçdaroğlu
politika
özgür özel
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
soruşturma
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tutuklanan isimlerin siyasi bağlantıları da dikkat çekti.Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan 7 isimden birini de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat olduğu öğrenildi.Milliyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, Kubat’ın danışmanlık iddialarını yalanlarken, Partili kaynaklar ise danışmanlığı doğruladı.CHP içinde farklı iddialar: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı mıydı yoksa Özgür Özel'den maaş mı alıyordu?Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi Kubat’a ilişkin, “Kemal Bey’in genel başkanlığının son zamanlarında Ülkücülerle gelen biriydi. Danışmanı değildi. Maaşlı, siyasi danışmanı olarak bir kişi vardı, o da Meclis Grubu’ndan Özgür Özel’den maaş alıyordu, Rasim Bölücek” derken, Partili kaynaklar ise, “İki ülkücü danışmanı vardı. Biri Kubat’tı. 3. katta odası vardı” bilgisini verdiler. CHP lideri Özgür Özel, genel başkan seçildiği ilk gün genel merkezdeki ilk işinin “nereden geldiği belli olmayan” sağcı danışmanların bulunduğu odaları ve katları boşaltmak olduğunu söylemişti. Bu çerçevede de partideki 22 odayı boşalttırmıştı.Ramazan Kubat kimdir? Ayhan Bora Kaplan ile ilgisi ne?Ramazan Kubat’ın Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olduğu ve itirafçı olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ileri sürüldü.Alican Uludağ’ın iddiasına göre Kubat, çakarlı araçla Sertçelik’in yurt dışına kaçmasında rol oynadı.Eski MHP’li olan Kubat, 2022 yılında dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak göreve getirilmişti.Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos 2021’de Ankara Hasköy’de dünya evine giren Ramazan Kubat’ın düğününe katılmıştı.Düğün fotoğrafı CHP’nin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştı.Yeniçağ'ın haberine göre ise Eski MHP’li Kubat’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ndeki odasının girişinde “Yeniden Kuvayi Milliye Platformu Koordinatörü” yazıyordu.Kubat, siyaset dışında kantin işletmeciliğiyle uğraşıyordu. Ankara’da Gazi Üniversitesi’nin Mimarlık-Mühendislik Fakültesi’ndeki kantini işletiyordu.Seçimlerde Ramazan Kubat Kılıçdaroğlu için çağrı yapmışKubat geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turuna 2 gün kalan “Milliyetçilere” çağrıda bulunmuştu.CHP Genel Başkan Danışmanı olarak açıklama yapan Kubat, “Türk milliyetçilerine açık çağrımdır; içinde bulunduğumuz bugünlerde Türk milletinin, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ideali olan muasır medeniyetler seviyesine erişmesi yolunda kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu halde gün, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarla değil, Türk’ün sinesinden gelen Oğuz’un Beydili boyundan olan Türk’ün özbeöz evladı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme günüdür” ifadelerini kullanmıştı.
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında CHP bilmecesi: 'Kılıçdaroğlu’nun danışmanı tutuklandı'

07:50 21.05.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında tutuklanan 7 isim arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldığı ortaya çıktı. Kubat’ın sosyal medya hesabında hala 'CHP 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı' olarak görülmesi dikkat çekti. Peki, Ramazan Kubat kimdir?
Ayhan Bora Kaplan soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tutuklanan isimlerin siyasi bağlantıları da dikkat çekti.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan 7 isimden birini de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat olduğu öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, Kubat’ın danışmanlık iddialarını yalanlarken, Partili kaynaklar ise danışmanlığı doğruladı.

CHP içinde farklı iddialar: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı mıydı yoksa Özgür Özel'den maaş mı alıyordu?

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi Kubat’a ilişkin, “Kemal Bey’in genel başkanlığının son zamanlarında Ülkücülerle gelen biriydi. Danışmanı değildi. Maaşlı, siyasi danışmanı olarak bir kişi vardı, o da Meclis Grubu’ndan Özgür Özel’den maaş alıyordu, Rasim Bölücek” derken, Partili kaynaklar ise, “İki ülkücü danışmanı vardı. Biri Kubat’tı. 3. katta odası vardı” bilgisini verdiler. CHP lideri Özgür Özel, genel başkan seçildiği ilk gün genel merkezdeki ilk işinin “nereden geldiği belli olmayan” sağcı danışmanların bulunduğu odaları ve katları boşaltmak olduğunu söylemişti. Bu çerçevede de partideki 22 odayı boşalttırmıştı.

Ramazan Kubat kimdir? Ayhan Bora Kaplan ile ilgisi ne?

Ramazan Kubat’ın Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olduğu ve itirafçı olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ileri sürüldü.
Alican Uludağ’ın iddiasına göre Kubat, çakarlı araçla Sertçelik’in yurt dışına kaçmasında rol oynadı.
Eski MHP’li olan Kubat, 2022 yılında dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak göreve getirilmişti.
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos 2021’de Ankara Hasköy’de dünya evine giren Ramazan Kubat’ın düğününe katılmıştı.
Düğün fotoğrafı CHP’nin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştı.
Yeniçağ'ın haberine göre ise Eski MHP’li Kubat’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ndeki odasının girişinde “Yeniden Kuvayi Milliye Platformu Koordinatörü” yazıyordu.
Kubat, siyaset dışında kantin işletmeciliğiyle uğraşıyordu. Ankara’da Gazi Üniversitesi’nin Mimarlık-Mühendislik Fakültesi’ndeki kantini işletiyordu.

Seçimlerde Ramazan Kubat Kılıçdaroğlu için çağrı yapmış

Kubat geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turuna 2 gün kalan “Milliyetçilere” çağrıda bulunmuştu.
CHP Genel Başkan Danışmanı olarak açıklama yapan Kubat, “Türk milliyetçilerine açık çağrımdır; içinde bulunduğumuz bugünlerde Türk milletinin, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ideali olan muasır medeniyetler seviyesine erişmesi yolunda kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu halde gün, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarla değil, Türk’ün sinesinden gelen Oğuz’un Beydili boyundan olan Türk’ün özbeöz evladı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme günüdür” ifadelerini kullanmıştı.
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