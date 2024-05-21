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Fenerbahçeli futbolcular ifade vermeye çağrıldı
Fenerbahçeli futbolcular ifade vermeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı. Soruşturma... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T14:26+0300
2024-05-21T14:38+0300
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İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edilmişti. Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.Osayi Samuel ve Mert Hakan da ifade verecekEdinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel’in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, futbolcu Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve saldırıya uğrayan A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyor. Belgü, 2022 yılında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, sahte faturalarla devletin zarara uğratılmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen "Demir Yumruk" adı verilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.
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fenerbahçe, osayi samuel, mert hakan yandaş, son dakika, derbi
fenerbahçe, osayi samuel, mert hakan yandaş, son dakika, derbi

Fenerbahçeli futbolcular ifade vermeye çağrıldı

14:26 21.05.2024 (güncellendi: 14:38 21.05.2024)
© AA / Elif ÖztürkTrendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA / Elif Öztürk
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Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan isimler arasında Fenerbahçeli futbolcular; Mert Hakan Yandaş ile Osayi Samuel’in de bulunduğu öğrenildi.
İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edilmişti.
Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.

Osayi Samuel ve Mert Hakan da ifade verecek

Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel’in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.
İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, futbolcu Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve saldırıya uğrayan A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyor. Belgü, 2022 yılında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, sahte faturalarla devletin zarara uğratılmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen "Demir Yumruk" adı verilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.
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