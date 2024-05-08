https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/150-bin-tl-evlilik-kredisi-odemeleri-ne-zaman-yapilacak--1083610331.html
150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?
150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, 150 bin TL faizsiz kredi ödemeleri için... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:45+0300
2024-05-08T15:45+0300
2024-05-08T15:45+0300
ekonomi
evlilik
kredi
kredi borcu
mahinur özdemir göktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_9deca2874f9d27a6ae35f0f64f2a44bc.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240209/evlilik-kredisi-basvurusu-ne-zaman-baslayacak-1080571297.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_01da377e81d4a48e7d4ca6fdb2620c70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
evlilik kredisi,evlilik kredisi ödeme,evlilik kredisi sorgulama
evlilik kredisi,evlilik kredisi ödeme,evlilik kredisi sorgulama
150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, 150 bin TL faizsiz kredi ödemeleri için mayıs ayını işaret etti. Başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.
Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:
Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak. Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.