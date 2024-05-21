https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/bakan-ozhaseki-sahillere-kimsenin-cokmesine-izin-vermeyecegiz-1084045054.html

Bakan Özhaseki: Sahillere kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz

Bakan Özhaseki: Sahillere kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sahilleri vatandaşların kullanmasını engelleyenlere yönelik başlattıkları projenin detaylarını... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-21T11:54+0300

2024-05-21T12:22+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

sahil

deniz

plaj

halk plajı

iztuzu plajı

gümüşdere plajı

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Çevre, Şehircilik ve İkilim Bakanı Mehmet Özhaseki sahilleri vatandaşın kullanımına açmak için başlattıkları projenin detaylarını ve atılacak adımları paylaştı.‘Mafyavari tiplere izin yok’Sahilde vatandaşın girişine engel olan işletme, site, bina gibi yapıları tespit etmek için bir çalışma başlattıklarını belirten Özhaseki “Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız” dedi‘İhbar hattı kuracağız’Vatandaşın karşılaştığı bu sorunlardan haberdar olmak için bir hat kuracaklarını belirten Özhaseki “Şimdi bir de ALO ihbar hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki ‘bizim burada denize ulaşmamızı şunları engelliyor’. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. ‘Şurada siteler kuruldu’ diyor. ‘Bunlar zengin adamlar, ordan sahile inişi engelliyorlar.' Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.‘Vatandaşların temiz bir şekilde kullanmasını sağlayacağız’Sahillerin temiz bir şekilde vatandaşlar tarafından kullanılmasını sağlayacaklarını da belirten Özhaseki “Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimiz. Ondan sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak. Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız. O yüzden oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye’deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok orada” sözlerini kullandı.‘Yatlar denizi kirletemeyecek’Yatların sahilleri kullanımına yönelik de bir düzenleme getireceklerini belirten Bakan Özhaseki “Bir de şimdi yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemini başlatacağız. Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/bakan-ozhaseki-denizler-halkindir-hareketini-duyurdu-isgalci-ne-varsa-yikacagiz-1083996769.html

türkiye

iztuzu plajı

gümüşdere plajı

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