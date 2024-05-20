Bakan Özhaseki 'denizler halkındır' hareketini duyurdu: 'İşgalci ne varsa yıkacağız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
08:01
23 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
08:36
5 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:49
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
09:01
80 dk
SESLİ HABER
Türkiye neyi takip etti?
10:27
9 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
10:42
4 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
10:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
11:08
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
11:17
2 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
11:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
12:09
23 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
18:11
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
18:20
3 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
18:46
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
18:55
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
19:01
80 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
20:29
4 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
20:38
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
20:49
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
21:01
23 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
21:31
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
21:40
4 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
21:51
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
22:04
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
22:19
4 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
22:28
10 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
22:51
3 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
23:06
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere para yok KYK yurdu var
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/bakan-ozhaseki-denizler-halkindir-hareketini-duyurdu-isgalci-ne-varsa-yikacagiz-1083996769.html
Bakan Özhaseki 'denizler halkındır' hareketini duyurdu: 'İşgalci ne varsa yıkacağız'
Bakan Özhaseki 'denizler halkındır' hareketini duyurdu: 'İşgalci ne varsa yıkacağız'
Sputnik Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni halk plajlarının açılacağını ve kaçak işletmelere izin vermeyeceklerini belirtti. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T10:14+0300
2024-05-20T10:14+0300
türkiye
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
kumsal
plaj
halk plajı
sahil
sahil
kaçak yapılaşma
kaçak yapılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074091425_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_24761c6ba839b7b2fb9fcef406462a06.jpg
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir hareket başlatacaklarını açıkladı.Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında sahillerin işgaline karşı yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi."Ülkemizin dört bir köşesi denizlerle kaplı vaziyette. Denize girme bakımından en güzel imkanlara sahibiyiz. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsüyüz. 555 tane mavi bayraklı plajımız var. İspanya ve Yunanistan bizden fazla plaja sahip yerler. Oralarda da plajları ikiye bölmüşler yoksa bizim daha fazla plajımız var. Sahilde kıyı bandı kuralı 50 metre. Bu kurala uyulmadığını görüyoruz. Biz bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla bir hareket başlatıyoruz." diye konuşan Özhaseki, sahillerde tarama yaptırıldığını ve tüm kaçak yapıların tespit edilip yıkılacağını duyurdu.Kaçak yapılar yıkılacak"Denizler Halkındı" projesinde şehircilik, çevre konusu ve iklim değişikliği olarak 3 konu başlığından söz eden Özhaseki, "Sahil şeritlerini tarıyoruz. Denizler halkın projesiyle ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Biz kendimize iki tane misyon biçtik. Baştan sona bütün gücümüzle deprem olduğundan beri bütün gücümüzü deprem bölgesine aktardık. Biz deprem bakanlığı gibi algılanmaya başladık." dedi.Hatay'dan başlayarak Artvin'e uzanan şeritte çalışma yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özhaseki, şöyle devam etti:Yeni halk plajları geliyorYeni halk plajlarının da açılacağını ifade eden Özhaseki, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında da halk plajları açılıyor. Ne kadar onlardan talep geldiyse tamamını imzaladım. Kendi Çevre Ajansı bünyemizde bir kuruluşumuz var. Plajları kendimiz işleteceğiz. Orada yapacağımız şey temizlik ve insanların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak." dedi.Yatlar için günlük 100 euroSahillerde binlerce yat olduğundan söz eden Özhaseki, "Bunlar bulabildikleri yerlere bağlıyorlardı. Ağaçlara bağlıyorlardı. Sahillerde şamadıra dediğimiz bir sistem 50 metre arayla mapa şamandıra koyacağız oraya bağlayacaklar." ifadelerini kullandı.Sahillerde duran yat sayılarının da bilinmediğine dikkat çeken Özhaseki, "Gemilerin kanunen belli yerlere sintine denilen kirlilikleri vermeleri lazım. Ben soruyorum kaptanlara ne yapıyorsunuz diye. Açığa bıraktıklarını itiraf ediyorlar. Çevre cezaları ağır aslında. Geçen bir gemiye 90 milyon ceza kestik." diye konuştu.Özhaseki, mapa şamandıraya bağlanan yatlardan günlük 100 euro ücret alacaklarını da sözlerine ekledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074091425_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_002b4198a81b2cbbea2028285b3307f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, kumsal, plaj, halk plajı, sahil, sahil, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar
mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, kumsal, plaj, halk plajı, sahil, sahil, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar

Bakan Özhaseki 'denizler halkındır' hareketini duyurdu: 'İşgalci ne varsa yıkacağız'

10:14 20.05.2024
© AA / Göksel Cüneyt İğdeSıcak hava- Tatil- Plaj
Sıcak hava- Tatil- Plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AA / Göksel Cüneyt İğde
Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni halk plajlarının açılacağını ve kaçak işletmelere izin vermeyeceklerini belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir hareket başlatacaklarını açıkladı.

Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında sahillerin işgaline karşı yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.

"Ülkemizin dört bir köşesi denizlerle kaplı vaziyette. Denize girme bakımından en güzel imkanlara sahibiyiz. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsüyüz. 555 tane mavi bayraklı plajımız var. İspanya ve Yunanistan bizden fazla plaja sahip yerler. Oralarda da plajları ikiye bölmüşler yoksa bizim daha fazla plajımız var. Sahilde kıyı bandı kuralı 50 metre. Bu kurala uyulmadığını görüyoruz. Biz bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla bir hareket başlatıyoruz." diye konuşan Özhaseki, sahillerde tarama yaptırıldığını ve tüm kaçak yapıların tespit edilip yıkılacağını duyurdu.

Kaçak yapılar yıkılacak

"Denizler Halkındı" projesinde şehircilik, çevre konusu ve iklim değişikliği olarak 3 konu başlığından söz eden Özhaseki, "Sahil şeritlerini tarıyoruz. Denizler halkın projesiyle ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Biz kendimize iki tane misyon biçtik. Baştan sona bütün gücümüzle deprem olduğundan beri bütün gücümüzü deprem bölgesine aktardık. Biz deprem bakanlığı gibi algılanmaya başladık." dedi.
Hatay'dan başlayarak Artvin'e uzanan şeritte çalışma yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ne kadar kaçaklık varsa, işgal varsa, vatandaşın denize erişimini engelleyecek rant elde edecek insan varsa temizliğe başlıyoruz. Orada halkın denize rahat ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Orada bir birim kururarak kendi içimizde halka açık yerler oluşturacağız."

Yeni halk plajları geliyor

Yeni halk plajlarının da açılacağını ifade eden Özhaseki, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında da halk plajları açılıyor. Ne kadar onlardan talep geldiyse tamamını imzaladım. Kendi Çevre Ajansı bünyemizde bir kuruluşumuz var. Plajları kendimiz işleteceğiz. Orada yapacağımız şey temizlik ve insanların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak." dedi.

Yatlar için günlük 100 euro

Sahillerde binlerce yat olduğundan söz eden Özhaseki, "Bunlar bulabildikleri yerlere bağlıyorlardı. Ağaçlara bağlıyorlardı. Sahillerde şamadıra dediğimiz bir sistem 50 metre arayla mapa şamandıra koyacağız oraya bağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Sahillerde duran yat sayılarının da bilinmediğine dikkat çeken Özhaseki, "Gemilerin kanunen belli yerlere sintine denilen kirlilikleri vermeleri lazım. Ben soruyorum kaptanlara ne yapıyorsunuz diye. Açığa bıraktıklarını itiraf ediyorlar. Çevre cezaları ağır aslında. Geçen bir gemiye 90 milyon ceza kestik." diye konuştu.

Özhaseki, mapa şamandıraya bağlanan yatlardan günlük 100 euro ücret alacaklarını da sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала