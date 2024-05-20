https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/bakan-ozhaseki-denizler-halkindir-hareketini-duyurdu-isgalci-ne-varsa-yikacagiz-1083996769.html

Bakan Özhaseki 'denizler halkındır' hareketini duyurdu: 'İşgalci ne varsa yıkacağız'

Bakan Özhaseki 'denizler halkındır' hareketini duyurdu: 'İşgalci ne varsa yıkacağız'

Sputnik Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni halk plajlarının açılacağını ve kaçak işletmelere izin vermeyeceklerini belirtti. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T10:14+0300

2024-05-20T10:14+0300

2024-05-20T10:14+0300

türkiye

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

kumsal

plaj

halk plajı

sahil

sahil

kaçak yapılaşma

kaçak yapılar

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir hareket başlatacaklarını açıkladı.Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında sahillerin işgaline karşı yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi."Ülkemizin dört bir köşesi denizlerle kaplı vaziyette. Denize girme bakımından en güzel imkanlara sahibiyiz. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsüyüz. 555 tane mavi bayraklı plajımız var. İspanya ve Yunanistan bizden fazla plaja sahip yerler. Oralarda da plajları ikiye bölmüşler yoksa bizim daha fazla plajımız var. Sahilde kıyı bandı kuralı 50 metre. Bu kurala uyulmadığını görüyoruz. Biz bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla bir hareket başlatıyoruz." diye konuşan Özhaseki, sahillerde tarama yaptırıldığını ve tüm kaçak yapıların tespit edilip yıkılacağını duyurdu.Kaçak yapılar yıkılacak"Denizler Halkındı" projesinde şehircilik, çevre konusu ve iklim değişikliği olarak 3 konu başlığından söz eden Özhaseki, "Sahil şeritlerini tarıyoruz. Denizler halkın projesiyle ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Biz kendimize iki tane misyon biçtik. Baştan sona bütün gücümüzle deprem olduğundan beri bütün gücümüzü deprem bölgesine aktardık. Biz deprem bakanlığı gibi algılanmaya başladık." dedi.Hatay'dan başlayarak Artvin'e uzanan şeritte çalışma yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özhaseki, şöyle devam etti:Yeni halk plajları geliyorYeni halk plajlarının da açılacağını ifade eden Özhaseki, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında da halk plajları açılıyor. Ne kadar onlardan talep geldiyse tamamını imzaladım. Kendi Çevre Ajansı bünyemizde bir kuruluşumuz var. Plajları kendimiz işleteceğiz. Orada yapacağımız şey temizlik ve insanların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak." dedi.Yatlar için günlük 100 euroSahillerde binlerce yat olduğundan söz eden Özhaseki, "Bunlar bulabildikleri yerlere bağlıyorlardı. Ağaçlara bağlıyorlardı. Sahillerde şamadıra dediğimiz bir sistem 50 metre arayla mapa şamandıra koyacağız oraya bağlayacaklar." ifadelerini kullandı.Sahillerde duran yat sayılarının da bilinmediğine dikkat çeken Özhaseki, "Gemilerin kanunen belli yerlere sintine denilen kirlilikleri vermeleri lazım. Ben soruyorum kaptanlara ne yapıyorsunuz diye. Açığa bıraktıklarını itiraf ediyorlar. Çevre cezaları ağır aslında. Geçen bir gemiye 90 milyon ceza kestik." diye konuştu.Özhaseki, mapa şamandıraya bağlanan yatlardan günlük 100 euro ücret alacaklarını da sözlerine ekledi.

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