https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/adnan-oktar-suc-orgutune-iliskin-72-sanigin-yargilanmasina-baslandi-bir-tahliye-karari-1084068520.html

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin 72 sanığın yargılanmasına başlandı: Bir tahliye kararı

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin 72 sanığın yargılanmasına başlandı: Bir tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin 72 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Paşa Durmuş'un tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Durmuş ile tutuklu 3... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T18:37+0300

2024-05-21T18:37+0300

2024-05-21T18:38+0300

adnan oktar

türkiye

soruşturma

tahliye

israil

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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hazırlanan yeni iddianame kapsamında, 72 sanığın yargılanmasına başlandı.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü tutuklu 7 sanık ve avukatları ile bazı müştekilerin avukatları katıldı.Örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın avukatı, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden eski davayla bu dosyanın birleştirilmesini isteyerek, mahkemeden dosyanın yetkisizlikle gönderilmesini talep etti.Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.Söz alan tutuklu sanık Ali Sadun Engin, FETÖ'ye yardım ve uluslararası casusluk suçlamalarına ilişkin daha önce yapılan yargılamalarda beraat ettiğini söyledi.'İsrail'le doğruyu anlatmak, kötülükten men etmek anlamında da köprü vazifesi görmüş olabilirim'Hayatının her döneminde suça karşı olduğunu savunan Engin, şunları kaydetti:Engin, cinsel saldırı suçuna ilişkin de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.Tutuklu sanıklardan Orkun Şimşek ise şirketinin 2014'te kurulduğunu belirterek, "Adnan Oktar'la bir ilgisi yoktur, örgüt adına da kurulmuş değildir. 'Örgüt şirketi' denilerek el konuldu ve batırıldı. Şirket sahibi olarak itibarım da sıfırlandı. Milyonlarca lira borca da sokulduk. Bu da başımıza gelen hukuksuzluklardan biridir. Ben hiçbir mali işi takip etmiyordum. Mali işler sorumlusu falan değilim." dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Paşa Durmuş'un tahliyesine karar verdi.Sanıklar Erol Şimşek, Orkun Şimşek, Ali Sadun Engin ve Paşa Durmuş'un dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamını kararlaştırdı.Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.

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adnan oktar, soruşturma, tahliye, israil