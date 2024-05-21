Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLAlmanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Pistorius ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Zelenskiy ile
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'nın 'saldırılarından' korunması için acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Annalena Baerbock, Kiev ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarından korunması için acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var" dedi.
Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi için küresel bir girişim başlattıklarını hatırlatan Baerbock, "Ukrayna hava savunma kuvvetlerine ilave destek sağlamak üzere şu ana kadar yaklaşık 1 milyar euro topladık ve bunun artması için çok çalışıyoruz. Her taşın altına birkaç kez elimizi koyuyoruz. Hatta ilave bir hava savunma sistemi olan Patriot ünitesi için de harekete geçtik" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın ayakta kalabilmesi ve Ukraynalıların gelecekte de kendi kaderlerini tayin edebilecekleri bir yaşam sürdürebilmeleri için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Baerbock, Rusya'nın ancak bu şekilde Batı sınırlarına daha fazla ilerleyemeyeceğini savundu.
Baerbock, Ukrayna'nın hem kendi özgürlüğü hem de tüm Avrupa'nın özgürlüğü için savaştığını belirterek "Ukrayna'nın AB'ye üyelik konusu, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek yürüttüğü bu savaşın zorunlu jeopolitik sonucudur" diye konuştu.
Haziran ayında Berlin'de Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın düzenleneceğine dikkat çeken Baerbock, "Dünyanın dört bir yanındaki partnerlerimizle ve iş dünyası, sivil toplum ve yerel yönetimlerden oluşan güçlü bir ittifakla Ukrayna'nın geleceği için uzun vadeli bir yatırım yapacağız" dedi.
Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi için küresel bir girişim başlattıklarını hatırlatan Baerbock, "Ukrayna hava savunma kuvvetlerine ilave destek sağlamak üzere şu ana kadar yaklaşık 1 milyar euro topladık ve bunun artması için çok çalışıyoruz. Her taşın altına birkaç kez elimizi koyuyoruz. Hatta ilave bir hava savunma sistemi olan Patriot ünitesi için de harekete geçtik" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın ayakta kalabilmesi ve Ukraynalıların gelecekte de kendi kaderlerini tayin edebilecekleri bir yaşam sürdürebilmeleri için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Baerbock, Rusya'nın ancak bu şekilde Batı sınırlarına daha fazla ilerleyemeyeceğini savundu.
Baerbock, Ukrayna'nın hem kendi özgürlüğü hem de tüm Avrupa'nın özgürlüğü için savaştığını belirterek "Ukrayna'nın AB'ye üyelik konusu, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek yürüttüğü bu savaşın zorunlu jeopolitik sonucudur" diye konuştu.
Haziran ayında Berlin'de Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın düzenleneceğine dikkat çeken Baerbock, "Dünyanın dört bir yanındaki partnerlerimizle ve iş dünyası, sivil toplum ve yerel yönetimlerden oluşan güçlü bir ittifakla Ukrayna'nın geleceği için uzun vadeli bir yatırım yapacağız" dedi.
Rusya, Batı'nın Kiev'e sağladığı yardımlara tepkili
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir açıklamasında, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir açıklamasında, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.