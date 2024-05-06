https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/alman-disisleri-bakani-baerbock-moskova-buyukelcisini-berline-cagirdi-1083536067.html

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Moskova Büyükelçisi'ni Berlin’e çağırdı

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Moskova Büyükelçisi'ni Berlin’e çağırdı

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Sosyal Demokrat Partiye (SPD) karşı 2023'in başında yapılan siber saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutmasının... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:02+0300

2024-05-06T16:02+0300

2024-05-06T16:02+0300

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siber saldırı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin, SPD’ye yönelik siber saldırıyı çok ciddiye aldığını belirtti.Deschauer, Dışişleri Bakanı Baerbock’un, Büyükelçi Lambsdorff’u istişareler için Berlin’e çağırmaya karar verdiğini aktardı. Bunun benzer olaylardan sonra uygulanan yaygın bir prosedürdür olduğuna işaret eden Deschauer, Lambsdorff’un bir hafta Berlin’de kaldıktan sonra Moskova’ya döneceğini dile getirdi.Siber saldırıda, Rusya sorumlu gösterilmiştiAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock, iktidarın büyük ortağı SPD'ye karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıda Rusya'yı sorumlu göstermişti.Baerbock, "Rus devlet hackerlarının, Almanya'ya siber alanda saldırdığını" ifade ederek, "Geçen yılki bu saldırıyı artık net şekilde Rus istihbarat servisi GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubuna bağlayabiliyoruz" demişti.SPD, parti yönetiminin elektronik posta hesaplarının, Ocak 2023'te siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı.Bu açıklamaların ardından Baerbock’u eleştiren Alman okuyucular, sosyal medya platformlarında Kuzey Akım sabotajlarından kimin sorumlu olduğunu hala bulamayan Alman hükümetini suçlarken, e-posta hesabının Rus hackerlar tarafından saldırıya uğradığını kolaylıkla söyleyebilen Baerbock’a elektronik posta hesabının parolasını değiştirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusyadan-avrupadaki-siber-saldirilarla-ilgili-iddialara-yanit-1083472802.html

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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, büyükelçi, moskova, berlin, siber saldırı