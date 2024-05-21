https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afyonkarahisarda-yolcu-otobusuyle-kamyonet-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1084035888.html
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T08:43+0300
2024-05-21T08:43+0300
2024-05-21T08:57+0300
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Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afad-duyurdu-erzincanda-pes-pese-2-deprem-1084033584.html
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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
08:43 21.05.2024 (güncellendi: 08:57 21.05.2024)
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı.
Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.