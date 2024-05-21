https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afyonkarahisarda-yolcu-otobusuyle-kamyonet-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1084035888.html

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T08:43+0300

2024-05-21T08:43+0300

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afyon

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otobüs

otobüs kazası

yolcu otobüsü

türkiye

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Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/afad-duyurdu-erzincanda-pes-pese-2-deprem-1084033584.html

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