Abdulkadir Selvi: Reisi’nin helikopteri düştü mü düşürüldü mü?

"İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin şüpheli bir şekilde helikopterinin düşmesi sonucunda hayatını kaybetmesi birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Baş şüpheli İsrail. Ancak İsrail bu coğrafyada ABD’nin desteği olmadan operasyon yapamaz. 1- Bu bir kaza mı, yoksa suikast mı? 2- Reisi, İran içindeki güç savaşının kurbanı mı oldu? 3- Bu bir İsrail-ABD ortak yapımı mı suikast mı?"