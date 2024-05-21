https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/abdulkadir-selvi-reisinin-helikopteri-dustu-mu-dusuruldu-mu-1084040150.html
Abdulkadir Selvi: Reisi’nin helikopteri düştü mü düşürüldü mü?
Abdulkadir Selvi: Reisi’nin helikopteri düştü mü düşürüldü mü?
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Abdulkadir Selvi, İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün soru işaretleri ile dolu olduğunu vurguladı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:17+0300
2024-05-21T10:17+0300
2024-05-21T10:17+0300
türkiye
iran
ibrahim reisi
helikopter
türkiye
akıncı
suikast
kaza
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün soru işaretleri ile dolu olduğunu vurguladı.Selvi bugünkü köşe yazısında şunları ele aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/hande-firat-devrim-muhafizlari-ve-iran-istihbarat-orgutu-ankarayi-ariyor-ankara-harekete-geciyor-1084038666.html
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iran, ibrahim reisi, helikopter, türkiye, akıncı, suikast, kaza
iran, ibrahim reisi, helikopter, türkiye, akıncı, suikast, kaza
Abdulkadir Selvi: Reisi’nin helikopteri düştü mü düşürüldü mü?
Abdulkadir Selvi, İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün soru işaretleri ile dolu olduğunu vurguladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün soru işaretleri ile dolu olduğunu vurguladı.
Selvi bugünkü köşe yazısında şunları ele aldı
:
"İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin şüpheli bir şekilde helikopterinin düşmesi sonucunda hayatını kaybetmesi birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Baş şüpheli İsrail. Ancak İsrail bu coğrafyada ABD’nin desteği olmadan operasyon yapamaz. 1- Bu bir kaza mı, yoksa suikast mı? 2- Reisi, İran içindeki güç savaşının kurbanı mı oldu? 3- Bu bir İsrail-ABD ortak yapımı mı suikast mı?"