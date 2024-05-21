https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/abd-ucmnin-rusya-ve-israil-kararlarini-degerlendirirken-ikiyuzlu-davraniyor-1084035211.html
‘ABD, UCM’nin Rusya ve İsrail kararlarını değerlendirirken ikiyüzlü davranıyor’
‘ABD, UCM’nin Rusya ve İsrail kararlarını değerlendirirken ikiyüzlü davranıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya ve İsrail’e yönelik adımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T07:35+0300
2024-05-21T07:35+0300
2024-05-21T07:58+0300
israil- filistin çatışması
anatoliy antonov
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil
abd
rusya
benyamin netanyahu
vladimir putin
ismail heniyye
lloyd austin
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki ‘yakalama kararı’ başvurusuna ABD’nin verdiği tepki ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Dünyada hiç kimse, insan hakları meselelerini bir tek istenmeyen ülkelerle hesaplaşmak için istismar eden ABD’nin saygısızca politikası konusunda yanılgıya kapılmamalı” diyen Rus diplomat, “Kurallara dayanan düzen dedikleri bu olmalı” diye ekledi.UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmuştu.UCM bir yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Netanyahu hakkında çıkan tutuklama kararına rağmen UCM’nin Ukrayna’daki olaylara ilişkin soruşturmasına destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de UCM yargı yetkisinin Rusya’yı kapsadığını, ama İsrail’i kapsamadığını dile getirmişti. Her iki ülke UCM üyesi değil.ABD, UCM’nin vatandaşlarına yönelik karar ve eylemlerini de yasama düzeyinde reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/israilden-ucm-bassavcisinin-netanyahu-adimina-sert-tepki-1084021628.html
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anatoliy antonov, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, abd, rusya, benyamin netanyahu, vladimir putin, ismail heniyye, lloyd austin, beyaz saray, yakalama kararı, israil-filistin, israil ordusu, yoav gallant, ortadoğu
anatoliy antonov, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, abd, rusya, benyamin netanyahu, vladimir putin, ismail heniyye, lloyd austin, beyaz saray, yakalama kararı, israil-filistin, israil ordusu, yoav gallant, ortadoğu
‘ABD, UCM’nin Rusya ve İsrail kararlarını değerlendirirken ikiyüzlü davranıyor’
07:35 21.05.2024 (güncellendi: 07:58 21.05.2024)
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya ve İsrail’e yönelik adımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin çifte standart ve ikiyüzlülük örneği olduğunu belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki ‘yakalama kararı’ başvurusuna ABD’nin verdiği tepki ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu, çifte standart ve Amerikan ikiyüzlülüğünün yeni bir örneği. ABD yönetimi, UCM’nin meşruiyetini reddediyor ve konu Washington ve müttefiklerinin çıkarları olunca bu yapıya yaptırımlarla gözdağı veriyor. Ancak düşman olarak gördükleri kişilere karşı hiç vicdan azabı duymadan bu sahte hukuk aracını kullanıyorlar.
“Dünyada hiç kimse, insan hakları meselelerini bir tek istenmeyen ülkelerle hesaplaşmak için istismar eden ABD’nin saygısızca politikası konusunda yanılgıya kapılmamalı” diyen Rus diplomat, “Kurallara dayanan düzen dedikleri bu olmalı” diye ekledi.
UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmuştu.
UCM bir yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Netanyahu hakkında çıkan tutuklama kararına rağmen UCM’nin Ukrayna’daki olaylara ilişkin soruşturmasına destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de UCM yargı yetkisinin Rusya’yı kapsadığını, ama İsrail’i kapsamadığını dile getirmişti. Her iki ülke UCM üyesi değil.
ABD, UCM’nin vatandaşlarına yönelik karar ve eylemlerini de yasama düzeyinde reddediyor.