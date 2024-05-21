https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/abd-ucmnin-rusya-ve-israil-kararlarini-degerlendirirken-ikiyuzlu-davraniyor-1084035211.html

‘ABD, UCM’nin Rusya ve İsrail kararlarını değerlendirirken ikiyüzlü davranıyor’

‘ABD, UCM’nin Rusya ve İsrail kararlarını değerlendirirken ikiyüzlü davranıyor’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya ve İsrail’e yönelik adımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T07:35+0300

2024-05-21T07:35+0300

2024-05-21T07:58+0300

israil- filistin çatışması

anatoliy antonov

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

israil

abd

rusya

benyamin netanyahu

vladimir putin

ismail heniyye

lloyd austin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102067/42/1020674274_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_6608573cb5c04bb9e70ed30dc5cee665.jpg

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki ‘yakalama kararı’ başvurusuna ABD’nin verdiği tepki ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Dünyada hiç kimse, insan hakları meselelerini bir tek istenmeyen ülkelerle hesaplaşmak için istismar eden ABD’nin saygısızca politikası konusunda yanılgıya kapılmamalı” diyen Rus diplomat, “Kurallara dayanan düzen dedikleri bu olmalı” diye ekledi.UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmuştu.UCM bir yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Netanyahu hakkında çıkan tutuklama kararına rağmen UCM’nin Ukrayna’daki olaylara ilişkin soruşturmasına destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de UCM yargı yetkisinin Rusya’yı kapsadığını, ama İsrail’i kapsamadığını dile getirmişti. Her iki ülke UCM üyesi değil.ABD, UCM’nin vatandaşlarına yönelik karar ve eylemlerini de yasama düzeyinde reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/israilden-ucm-bassavcisinin-netanyahu-adimina-sert-tepki-1084021628.html

israil

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anatoliy antonov, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, abd, rusya, benyamin netanyahu, vladimir putin, ismail heniyye, lloyd austin, beyaz saray, yakalama kararı, israil-filistin, israil ordusu, yoav gallant, ortadoğu