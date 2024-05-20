https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/israilden-ucm-bassavcisinin-netanyahu-adimina-sert-tepki-1084021628.html
İsrail’den UCM Başsavcısı'nın Netanyahu adımına sert tepki
İsrail’den UCM Başsavcısı'nın Netanyahu adımına sert tepki
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki ‘yakalama kararı’ başvurusuna tepki gösteren İsrail... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T16:29+0300
2024-05-20T16:29+0300
2024-05-20T16:57+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
yakalama kararı
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
yoav gallant
hamas
israel katz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Başsavcı Han'ın başvurusuna ilişkin suçlamalarda bulundu.UCM Başsavcısı'nın Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yapmasının 'sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp' olduğunu iddia eden Katz, "Lahey'deki Ceza Mahkemesi Başsavcılığının skandal kararı, 7 Ekim mağdurlarına ve Gazze'de tutulan 128 esire karşı sınırsız bir cephe taarruzudur" yorumunda bulundu.Katz, başvuruya karşı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu belirtti.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Netanyahu’nun yakalanması kararının dünya yargı sistemi için bir çöküş olacağını söylerken, “İsrail özgür dünyayı bunu kınamaya çağırıyor” dedi.Netanyahu için yakalama kararıUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/uluslararasi-ceza-mahkemesinden-netanyahu-ve-hamas-lideri-hakkinda-tutuklama-karari---1084009318.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, hamas, israel katz, yisrael katz, ortadoğu
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, hamas, israel katz, yisrael katz, ortadoğu
İsrail’den UCM Başsavcısı'nın Netanyahu adımına sert tepki
16:29 20.05.2024 (güncellendi: 16:57 20.05.2024)
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki ‘yakalama kararı’ başvurusuna tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bu adımı ‘sonsuza kadar hatırlanacak tarihi ayıp’ olarak nitelendirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Başsavcı Han'ın başvurusuna ilişkin suçlamalarda bulundu.
UCM Başsavcısı'nın Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yapmasının 'sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp' olduğunu iddia eden Katz, "Lahey'deki Ceza Mahkemesi Başsavcılığının skandal kararı, 7 Ekim mağdurlarına ve Gazze'de tutulan 128 esire karşı sınırsız bir cephe taarruzudur" yorumunda bulundu.
Katz, başvuruya karşı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu belirtti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Netanyahu’nun yakalanması kararının dünya yargı sistemi için bir çöküş olacağını söylerken, “İsrail özgür dünyayı bunu kınamaya çağırıyor” dedi.
Netanyahu için yakalama kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmuştu.