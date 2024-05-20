https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/israilden-ucm-bassavcisinin-netanyahu-adimina-sert-tepki-1084021628.html

İsrail’den UCM Başsavcısı'nın Netanyahu adımına sert tepki

İsrail’den UCM Başsavcısı'nın Netanyahu adımına sert tepki

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki ‘yakalama kararı’ başvurusuna tepki gösteren İsrail... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T16:29+0300

2024-05-20T16:29+0300

2024-05-20T16:57+0300

israil- filistin çatışması

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

yakalama kararı

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

yoav gallant

hamas

israel katz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103140/23/1031402359_0:353:5760:3593_1920x0_80_0_0_b1d576469ed0606927a2f006821c7943.jpg

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Başsavcı Han'ın başvurusuna ilişkin suçlamalarda bulundu.UCM Başsavcısı'nın Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yapmasının 'sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp' olduğunu iddia eden Katz, "Lahey'deki Ceza Mahkemesi Başsavcılığının skandal kararı, 7 Ekim mağdurlarına ve Gazze'de tutulan 128 esire karşı sınırsız bir cephe taarruzudur" yorumunda bulundu.Katz, başvuruya karşı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu belirtti.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Netanyahu’nun yakalanması kararının dünya yargı sistemi için bir çöküş olacağını söylerken, “İsrail özgür dünyayı bunu kınamaya çağırıyor” dedi.Netanyahu için yakalama kararıUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında ‘yakalama kararı’ başvurusunda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/uluslararasi-ceza-mahkemesinden-netanyahu-ve-hamas-lideri-hakkinda-tutuklama-karari---1084009318.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, hamas, israel katz, yisrael katz, ortadoğu