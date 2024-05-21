9 Avrupa ülkesi LGBT deklarasyonunu imzalamadı: 'Ya erkeksin ya kadın'

İlk iki özgürlük konusunda şüphesiz. Ancak üçüncüsü bence ideolojik bir zorlama ve gerçeklerin inkarıdır. Zira bedenin ve cinsel aidiyetin gerçekliği tam olarak değiştirilemez. Kişinin bedenini kendi rahatsızlıklarına ve ihtiyaçlarına uyarlamak için müdahale etmesi meşrudur ancak bunu bir kanun haline getiremezsiniz. AB belgesi bizi aynı fikirde olmamaya iten iki unsur içermektedir. Bu sayfalarda cinsiyet ifadesinden bahsediliyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Kendi algıladığım cinsiyetimi dış dünyaya nasıl ilettiğim anlamına gelir. Örneğin: zamirler, bir kişinin dışarıdan nasıl çağrılmak ve görülmek istediği. Bu konular, bazı Avrupa ülkelerinde, çok kuralcı şeyler haline geldi. Başkalarının sizi sadece kendi algınıza, isteğinize göre değerlendirmesini ve adlandırmasını talep ediyorsunuz ki bu da elbette zaman içinde değişebilir ve birkaç kez değişebilir. Biz bunu kabul etmedik.