9 Avrupa ülkesi LGBT deklarasyonunu imzalamadı: 'Ya erkeksin ya kadın'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Musa Özuğurlu, Reisi'nin ölümünü değerlendirdi: Çok büyük bir ihmalden bahsediyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Engelli hakları ve karşılaştıkları sorunlar.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
17:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
20:13
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Biden'ın korkulu rüyası: Z kuşağı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/9-avrupa-ulkesi-lgbt-deklarasyonunu-imzalamadi-ya-erkeksin-ya-kadin-1084048278.html
9 Avrupa ülkesi LGBT deklarasyonunu imzalamadı: 'Ya erkeksin ya kadın'
9 Avrupa ülkesi LGBT deklarasyonunu imzalamadı: 'Ya erkeksin ya kadın'
Sputnik Türkiye
Belçika dönem başkanlığı tarafından AB üye ülkelerine sunulan LGBT+ toplulukları lehine Avrupa politikalarının teşvik edilmesine yönelik bildiri 9 Avrupa... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:48+0300
2024-05-21T11:56+0300
dünya
avrupa birliği
belçika
italya
aile
lgbt
lgbt topluluğu
lgbti
lgbtqi
kadın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/15/1045018606_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_464be6f7c9627d022353aaffe44a02ff.jpg
Belçika'nın önerisiyle hazırlanan deklarasyon 27 ülkeden 18'i tarafından imzalanırken İtalya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Çekya ve Slovakya'nın da arasında bulunduğu ülkeler tarafından imzalanmadı.Söz konusu deklarasyonu imzalamayan ülkelerden olan İtalya’nın Aile Bakanı Eugenia Roccella basına verdiği demeçte, “Özgürlükten yanayız ancak ebeveylik müessesini koruyoruz” cümlelerini kaydetti.Bildiriye neden imza atmadıklarına ilişkin soruya yanıt veren Roccela söz konusu belgeyi ‘çok dengesiz’ bulduklarının altını çizdi.Medyaya verdiği demeçte, “Cinsel ikilik denilen şey hala geçerli olmalıdır: kadınlar ve erkekler vardır” diyen İtalya Aile Bakanı Roccela, belgede teyit edilen 'istediğiniz gibi yaşama', 'istediğiniz kişiyi sevme' ve 'istediğiniz kişi olma' özgürklerinin teyit edildiği hususuna verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında her insanın özgür olmasını ve ayrımcılığa uğramaması gerektiğinin altını çizen Roccela, "Dolayısıyla cinsiyet değiştirmeye karar verenlerin kapsanmasından yanayız ve transfobiye karşıyız. Ancak ortada cesaretle açıklığa kavuşturulması gereken temel bir sorun var. Burada insan paradigması değiştirilmek isteniyor. Sadece biyoloji değil, kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılığa dayanan beden de inkar edilmeye çalışılıyor. Beden, yanımızda taşıdığımız bir nesne olarak görülmemelidir" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusya-cinsiyet-degisikligine-izin-veren-ulkelerin-evlat-edinmesini-yasaklayacak-1084047023.html
avrupa birliği
belçika
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/15/1045018606_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_5d07a3e17db431914471b341f421f0c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, belçika, italya, aile, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, lgbtqi, kadın, erkek, cinsiyet
avrupa birliği, belçika, italya, aile, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, lgbtqi, kadın, erkek, cinsiyet

9 Avrupa ülkesi LGBT deklarasyonunu imzalamadı: 'Ya erkeksin ya kadın'

11:48 21.05.2024 (güncellendi: 11:56 21.05.2024)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDLGBT bayrağı
LGBT bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Abone ol
Belçika dönem başkanlığı tarafından AB üye ülkelerine sunulan LGBT+ toplulukları lehine Avrupa politikalarının teşvik edilmesine yönelik bildiri 9 Avrupa ülkesi tarafından imzalanmadı.
Belçika'nın önerisiyle hazırlanan deklarasyon 27 ülkeden 18'i tarafından imzalanırken İtalya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Çekya ve Slovakya'nın da arasında bulunduğu ülkeler tarafından imzalanmadı.
Söz konusu deklarasyonu imzalamayan ülkelerden olan İtalya’nın Aile Bakanı Eugenia Roccella basına verdiği demeçte, “Özgürlükten yanayız ancak ebeveylik müessesini koruyoruz” cümlelerini kaydetti.
Bildiriye neden imza atmadıklarına ilişkin soruya yanıt veren Roccela söz konusu belgeyi ‘çok dengesiz’ bulduklarının altını çizdi.
Medyaya verdiği demeçte, “Cinsel ikilik denilen şey hala geçerli olmalıdır: kadınlar ve erkekler vardır” diyen İtalya Aile Bakanı Roccela, belgede teyit edilen 'istediğiniz gibi yaşama', 'istediğiniz kişiyi sevme' ve 'istediğiniz kişi olma' özgürklerinin teyit edildiği hususuna verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetti:
İlk iki özgürlük konusunda şüphesiz. Ancak üçüncüsü bence ideolojik bir zorlama ve gerçeklerin inkarıdır. Zira bedenin ve cinsel aidiyetin gerçekliği tam olarak değiştirilemez. Kişinin bedenini kendi rahatsızlıklarına ve ihtiyaçlarına uyarlamak için müdahale etmesi meşrudur ancak bunu bir kanun haline getiremezsiniz. AB belgesi bizi aynı fikirde olmamaya iten iki unsur içermektedir. Bu sayfalarda cinsiyet ifadesinden bahsediliyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Kendi algıladığım cinsiyetimi dış dünyaya nasıl ilettiğim anlamına gelir. Örneğin: zamirler, bir kişinin dışarıdan nasıl çağrılmak ve görülmek istediği. Bu konular, bazı Avrupa ülkelerinde, çok kuralcı şeyler haline geldi. Başkalarının sizi sadece kendi algınıza, isteğinize göre değerlendirmesini ve adlandırmasını talep ediyorsunuz ki bu da elbette zaman içinde değişebilir ve birkaç kez değişebilir. Biz bunu kabul etmedik.
Açıklamasında her insanın özgür olmasını ve ayrımcılığa uğramaması gerektiğinin altını çizen Roccela, "Dolayısıyla cinsiyet değiştirmeye karar verenlerin kapsanmasından yanayız ve transfobiye karşıyız. Ancak ortada cesaretle açıklığa kavuşturulması gereken temel bir sorun var. Burada insan paradigması değiştirilmek isteniyor. Sadece biyoloji değil, kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılığa dayanan beden de inkar edilmeye çalışılıyor. Beden, yanımızda taşıdığımız bir nesne olarak görülmemelidir" cümlelerini kaydetti.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
DÜNYA
Rusya cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin evlat edinmesini yasaklayacak
11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала