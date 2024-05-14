https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/antalyadaki-teleferik-kazasina-iliskin-iddianame-kabul-edildi-ilk-durusma-tarihi-aciklandi-1083803292.html
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi açıklandı
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin iddianame kabul edildi, ilk duruşma 11 haziranda görülecek. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T17:34+0300
2024-05-14T17:34+0300
2024-05-14T17:37+0300
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antalya, son dakika
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi açıklandı
17:34 14.05.2024 (güncellendi: 17:37 14.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin iddianame kabul edildi, ilk duruşma 11 haziranda görülecek.