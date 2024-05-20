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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/tel-aviv-beyaz-saraya-refah-harekatini-genisletme-niyetinde-oldugunu-bildirdi-1084004824.html
Tel Aviv, Beyaz Saray’a ‘Refah harekatını genişletme niyetinde' olduğunu bildirdi
Tel Aviv, Beyaz Saray’a ‘Refah harekatını genişletme niyetinde' olduğunu bildirdi
Sputnik Türkiye
7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü Gazze ablukasında kara harekatını Refah şehrine genişleterek tepkilere neden olan İsrail, ABD’ye resti çekti. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:25+0300
2024-05-20T13:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
yoav gallant
gazze
gazze şeridi
refah
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısını genişletme niyetinde olduklarını iletti.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki temaslarına devam eden Sullivan, Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle bir araya geldi.Gallant, Sullivan'a Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra 128 İsrailli esirin geri getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.Sullivan'a 7 Mayıs'ta Refah'a başlattıkları kara saldırısını genişletme niyetinde olduklarını aktaran Gallant, "İsrail'in, Hamas'ı idari ve askeri olarak dağıtma ve Gazze'de tutulan esirlerin geri dönüşünü sağlama yönünde ahlaki yükümlülüğü" olduğunu söyledi.Gallant, ayrıca Lübnan sınırında Hizbullah ile devam eden gerilimin tırmanma riski olduğunu kaydetti.The Times of Israel'in haberine göre, Sullivan, Gallant ve Halevi ile bir araya gelmesinin ardından Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile de görüştü.Sullivan'ın Tel Aviv'e yaptığı iki günlük ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Sullivan, Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıların sonlandırılması planını sunduHaaretz'in haberine göre, Sullivan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından dün Tel Aviv'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz'a, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sonlandırılmasına ilişkin bir plan sundu.Planda, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki temaslar, esir takasına ilişkin bir anlaşma dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlandırılması konusunda Washington ile Riyad'ın tutumuna yer verildi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.
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Tel Aviv, Beyaz Saray’a ‘Refah harekatını genişletme niyetinde' olduğunu bildirdi

13:25 20.05.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü Gazze ablukasında kara harekatını Refah şehrine genişleterek tepkilere neden olan İsrail, ABD’ye resti çekti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısını genişletme niyetinde olduklarını iletti.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki temaslarına devam eden Sullivan, Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle bir araya geldi.
Gallant, Sullivan'a Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra 128 İsrailli esirin geri getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sullivan'a 7 Mayıs'ta Refah'a başlattıkları kara saldırısını genişletme niyetinde olduklarını aktaran Gallant, "İsrail'in, Hamas'ı idari ve askeri olarak dağıtma ve Gazze'de tutulan esirlerin geri dönüşünü sağlama yönünde ahlaki yükümlülüğü" olduğunu söyledi.
Gallant, ayrıca Lübnan sınırında Hizbullah ile devam eden gerilimin tırmanma riski olduğunu kaydetti.
The Times of Israel'in haberine göre, Sullivan, Gallant ve Halevi ile bir araya gelmesinin ardından Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile de görüştü.
Sullivan'ın Tel Aviv'e yaptığı iki günlük ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Sullivan, Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıların sonlandırılması planını sundu

Haaretz'in haberine göre, Sullivan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından dün Tel Aviv'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz'a, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sonlandırılmasına ilişkin bir plan sundu.
Planda, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki temaslar, esir takasına ilişkin bir anlaşma dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlandırılması konusunda Washington ile Riyad'ın tutumuna yer verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.
Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.
Gazze Refah - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
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