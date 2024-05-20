https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/refahtan-goc-edenlerin-sayisi-810-bini-asti-1084000073.html
Refah'tan göç edenlerin sayısı 810 bini aştı
Refah'tan göç edenlerin sayısı 810 bini aştı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T11:35+0300
2024-05-20T11:35+0300
2024-05-20T11:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
refah
refah sınır kapısı
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilere ilişkin bilgi verdi.Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, "Aileler her yerinden edildiğinde hayatlar ciddi risk altında oluyor. İnsanlar güvenlik arayışı içinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor" ifadesine yer verildi.İsrail saldırıları altındaki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkes çağrısı yapıldı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/filistinden-abdnin-kurdugu-gecici-limanla-ilgili-aciklama-1083973274.html
israil
refah
refah sınır kapısı
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Refah'tan göç edenlerin sayısı 810 bini aştı
Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilere ilişkin bilgi verdi.
Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, "Aileler her yerinden edildiğinde hayatlar ciddi risk altında oluyor. İnsanlar güvenlik arayışı içinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor" ifadesine yer verildi.
İsrail saldırıları altındaki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkes çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.
Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.