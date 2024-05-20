https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/suheyl-batumdan-dursun-ozbeke-cumhuriyet-kahvesinde-arkadasini-duelloya-mi-cagiriyorsun-1084029017.html

Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e: Cumhuriyet kahvesinde arkadaşını düelloya mı çağırıyorsun?

Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e: Cumhuriyet kahvesinde arkadaşını düelloya mı çağırıyorsun?

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Süheyl Batum, "Ali Koç iyi dinle, bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil, ben Galatasaray'ın başkanıyım" diyen Dursun... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T21:30+0300

2024-05-20T21:30+0300

2024-05-20T21:30+0300

spor

süheyl batum

dursun özbek

ali koç

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Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Süheyl Batum, vizyonunu, hedeflerini ve projelerini paylaşmak üzere kongre üyeleriyle bir araya geldi.Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve Alp Yalman'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Batum, "Bugün farklı bir sunum yapmak istiyorduk ama dün geceki olayların ardından bunu değiştirdik" diyerek dün oynanan derbi maçın ardından yaşananlara değindi.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç için "Dün akşam hepimiz için çok önemli, Türk futbolu için, dünya futbolu için, adalet için, hukuk için, ahlak için, etik kurallar için çok önemli ve üzücü bir geceydi" ifadelerini kullanan Batum, şöyle devam etti:Galatasaray'ın 1 senedir kolay dokunulabilir bir kulüp haline geldiğini yineleyen Batum, "Fenerbahçe teknik direktörünün oğlu olduğu söylenen kişi ve yanındakiler, Ali Sami Yen isminin olduğu yerde stat müdürünü darp ettiler. Bu ahlaksızlıktır. Gereği yapılması gerekir. Bu yönetim yapmazsa, biz yapacağız" açıklamasında bulundu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili konuşan Batum, şunları söyledi:Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, daha sonra yönetim listesini sahneye davet ederek üyelere tanıttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/dursun-ozbekten-ali-koca-yanit-iyi-dinle-1084024154.html

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süheyl batum, dursun özbek, ali koç