Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt: 'İyi dinle'
17:46 20.05.2024 (güncellendi: 17:53 20.05.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-Dursun Özbek
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Ali Koç iyi dinle, bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil, ben Galatasaray'ın başkanıyım" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün gerçekleşen Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ali Koç'a yönelik "İyi dinle, bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil, ben Galatasaray'ın başkanıyım" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in karşılaşamaya yönelik açıklamalarından ayrıntılarsa şöyle:
"Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olanlar ve ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık.
Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak stada geliyor.
Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.
Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir?"