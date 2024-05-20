https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/rusyadan-abdye-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasina-iliskin-yikici-cizgisinden-vazgecme-cagrisi-1084028888.html
Rusya’dan ABD’ye Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na ilişkin yıkıcı çizgisinden vazgeçme çağrısı
Rusya’dan ABD’ye Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na ilişkin yıkıcı çizgisinden vazgeçme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) ilişkin yıkıcı çizgisinden vazgeçme ve belgenin... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T21:15+0300
2024-05-20T21:15+0300
2024-05-20T21:15+0300
dünya
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mariya zaharova
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kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
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Zaharova’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD’ye nükleer test yasağı alanındaki taahhütlerini yerine getirmeye devam etme çağrısı yapıldı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu, Washington’a nükleer denemelerin yasaklanması alanındaki taahhütlerini yerine getirmeye devam etmesinin yanı sıra CTBT ile ilgili yıkıcı çizgisinden vazgeçmesi ve Anlaşmayı onaylamak için acil önlemler alması çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçen hafta Nevada’da, Los Alamos bölgesindeki nükleer deneme sahasında ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyurmuştu.NNSA, bu türdeki 34’üncü deneyin, nükleer deneme moratoryumunu ihlal etmediğini ve ‘kendi kendini idame ettiren süper kritik zincirleme reaksiyon’ içermediğinden Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın kriterlerine uygun olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/kuzey-kore-abdnin-nukleer-denemesine-karsi-caydiriciligi-artiracak-1084002134.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), washington
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), washington
Rusya’dan ABD’ye Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na ilişkin yıkıcı çizgisinden vazgeçme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) ilişkin yıkıcı çizgisinden vazgeçme ve belgenin onaylanması ile ilgili acil önlem alma çağrısında bulundu.
Zaharova’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD’ye nükleer test yasağı alanındaki taahhütlerini yerine getirmeye devam etme çağrısı yapıldı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu, Washington’a nükleer denemelerin yasaklanması alanındaki taahhütlerini yerine getirmeye devam etmesinin yanı sıra CTBT ile ilgili yıkıcı çizgisinden vazgeçmesi ve Anlaşmayı onaylamak için acil önlemler alması çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçen hafta Nevada’da, Los Alamos bölgesindeki nükleer deneme sahasında ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
NNSA, bu türdeki 34’üncü deneyin, nükleer deneme moratoryumunu ihlal etmediğini ve ‘kendi kendini idame ettiren süper kritik zincirleme reaksiyon’ içermediğinden Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın kriterlerine uygun olduğunu savunmuştu.