https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/kuzey-kore-abdnin-nukleer-denemesine-karsi-caydiriciligi-artiracak-1084002134.html

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denemesine karşı caydırıcılığı artıracak

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denemesine karşı caydırıcılığı artıracak

Sputnik Türkiye

Nevada’da ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyuran ABD’ye tepki gösteren Kuzey Kore yönetimi, ülkenin nükleer caydırıcılığının artırılacağını... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T12:13+0300

2024-05-20T12:13+0300

2024-05-20T12:13+0300

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Güney Kore haber ajansı Yonhap’taki habere göre, ismi açıklanmayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin genel nükleer caydırıcılık durumunu iyileştirmek için gerekli önlemleri yeniden gözden geçireceğini belirtti.Sözcü, ABD'nin başkalarından gelen nükleer savaş tehditleri hakkında konuşmaya yetkili olmadığını, Pyongyang’ın Kore Yarımadası'nda stratejik dengesizlik ve güvenlik boşluğuna izin vermeyeceğini söyledi.ABD’nin kritik altı nükleer denemesine tepki gösteren sözcü, Kuzey Kore’nin "Washington’un nükleer tehdidine" karşı güçlü caydırıcılık eylemiyle güvenliğini, haklarını ve çıkarlarını kesin şekilde savunacağını kaydetti.ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçen hafta Nevada’da ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Kritik altı deneme, 150 kilotonun altında yapılan nükleer denemeleri tanımlamak için kullanılıyor.Rusya da takipteABD’nin yeni nükleer hamlesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Nevada'daki nükleer deneme sahasında olup bitenleri yakından izlediğini vurgularken, NNSA açıklamasına göre deneme sonrası elde edilen veriler, ABD nükleer cephaneliğinin güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için kullanılan bir simülasyon modelini geliştirmek için kullanılacak.

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kuzey kore, abd, abd - kuzey kore ilişkileri, nükleer, nükleer füze, nükleer caydırıcılık