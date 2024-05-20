https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/kuzey-kore-abdnin-nukleer-denemesine-karsi-caydiriciligi-artiracak-1084002134.html
Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denemesine karşı caydırıcılığı artıracak
Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denemesine karşı caydırıcılığı artıracak
Sputnik Türkiye
Nevada’da ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyuran ABD’ye tepki gösteren Kuzey Kore yönetimi, ülkenin nükleer caydırıcılığının artırılacağını... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T12:13+0300
2024-05-20T12:13+0300
2024-05-20T12:13+0300
dünya
kuzey kore
abd
abd - kuzey kore ilişkileri
nükleer
nükleer füze
nükleer caydırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081833075_213:0:2713:1406_1920x0_80_0_0_56de48d1b55e2e581bd54cc43ac55272.png
Güney Kore haber ajansı Yonhap’taki habere göre, ismi açıklanmayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin genel nükleer caydırıcılık durumunu iyileştirmek için gerekli önlemleri yeniden gözden geçireceğini belirtti.Sözcü, ABD'nin başkalarından gelen nükleer savaş tehditleri hakkında konuşmaya yetkili olmadığını, Pyongyang’ın Kore Yarımadası'nda stratejik dengesizlik ve güvenlik boşluğuna izin vermeyeceğini söyledi.ABD’nin kritik altı nükleer denemesine tepki gösteren sözcü, Kuzey Kore’nin "Washington’un nükleer tehdidine" karşı güçlü caydırıcılık eylemiyle güvenliğini, haklarını ve çıkarlarını kesin şekilde savunacağını kaydetti.ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçen hafta Nevada’da ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Kritik altı deneme, 150 kilotonun altında yapılan nükleer denemeleri tanımlamak için kullanılıyor.Rusya da takipteABD’nin yeni nükleer hamlesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Nevada'daki nükleer deneme sahasında olup bitenleri yakından izlediğini vurgularken, NNSA açıklamasına göre deneme sonrası elde edilen veriler, ABD nükleer cephaneliğinin güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için kullanılan bir simülasyon modelini geliştirmek için kullanılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kuzey-kore-lideri-kim-putinin-liderliginde-rus-halki-baris-ugruna-adil-mucadele-veriyor-1083634122.html
kuzey kore
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081833075_525:0:2400:1406_1920x0_80_0_0_748191b3383df8c7e0c26ba484341f83.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, abd, abd - kuzey kore ilişkileri, nükleer, nükleer füze, nükleer caydırıcılık
kuzey kore, abd, abd - kuzey kore ilişkileri, nükleer, nükleer füze, nükleer caydırıcılık
Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denemesine karşı caydırıcılığı artıracak
Nevada’da ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyuran ABD’ye tepki gösteren Kuzey Kore yönetimi, ülkenin nükleer caydırıcılığının artırılacağını bildirdi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap’taki habere göre, ismi açıklanmayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin genel nükleer caydırıcılık durumunu iyileştirmek için gerekli önlemleri yeniden gözden geçireceğini belirtti.
Sözcü, ABD'nin başkalarından gelen nükleer savaş tehditleri hakkında konuşmaya yetkili olmadığını, Pyongyang’ın Kore Yarımadası'nda stratejik dengesizlik ve güvenlik boşluğuna izin vermeyeceğini söyledi.
ABD’nin kritik altı nükleer denemesine tepki gösteren sözcü, Kuzey Kore’nin "Washington’un nükleer tehdidine" karşı güçlü caydırıcılık eylemiyle güvenliğini, haklarını ve çıkarlarını kesin şekilde savunacağını kaydetti.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçen hafta Nevada’da ‘kritik altı nükleer deneme’ gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Kritik altı deneme, 150 kilotonun altında yapılan nükleer denemeleri tanımlamak için kullanılıyor.
ABD’nin yeni nükleer hamlesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Nevada'daki nükleer deneme sahasında olup bitenleri yakından izlediğini vurgularken, NNSA açıklamasına göre deneme sonrası elde edilen veriler, ABD nükleer cephaneliğinin güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için kullanılan bir simülasyon modelini geliştirmek için kullanılacak.