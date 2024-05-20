https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/rusya-5g-iletisim-teknolojisi-kullanan-ilk-yerli-uydularini-uzaya-firlatti-1084017359.html
Rusya, 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uydularını uzaya fırlattı
Rusya, 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uydularını uzaya fırlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus uzay şirketi Bureau 1440’ın 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uyduları uzaya gönderdiğini duyurdu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:58+0300
2024-05-20T14:58+0300
2024-05-20T14:58+0300
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5g
teknoloji
rusya
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uzay aracı
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Rus şirket Bureau 1440, üç yerli yapım alçak irtifa iletişim uydusunu daha fırlattı. Rusya uzay endüstrisi tarihinde ilk kez uydular abonelerle iletişim kurmak için 5G NTN standardını kullanıyor” ifadesine yer verildi.Uydu geliştirme çalışmaları yaklaşık 14 ay sürdü. Rassvet-2 misyonuna ait uydular, üzerlerine daha fazla yeni ekipman kurulduğundan kütle ve boyut olarak iki kat daha büyük.Bu, şirketin ikinci araştırma misyonu. Rassvet 1 adlı ilk misyon geçen yılın haziran ayında başladı ve başarıyla yerine getirildi.İlk misyon sırasında hız saniyede 48 megabit, gecikme de 42 milisaniyeydi. Bu tür veriler, birden fazla kişiyle görüntülü görüşme yapma veya 4K çözünürlükte görüntü izleme fırsatını veriyor.Bakanlık, “Rassvet-2 misyon sonuçlarının önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor” diye bildirdi.Uydunun birkaç ay daha test edileceği belirtilen açıklamada, bunun tüm ülkeyi hızlı internetle kapsayabilecek yerli geniş bant uydu iletişim hizmetinin oluşturulmasını mümkün kılacağı belirtilirken çalışmaların 2027’de başlayacağı kaydedildi.Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, “Hızlı ve ucuz İnternet erişimi sağlamak amacıyla kendi alçak yörünge uydu takımının oluşturulması bizim için önemli girişimlerden biri” diye bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pentagon-rusya-ve-cin-uydu-karsiti-silahlar-gelistiriyor-ve-konuslandiriyor-1083384723.html
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5g, teknoloji, rusya, uzay, uzay aracı, uydu
5g, teknoloji, rusya, uzay, uzay aracı, uydu
Rusya, 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uydularını uzaya fırlattı
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus uzay şirketi Bureau 1440’ın 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uyduları uzaya gönderdiğini duyurdu.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Rus şirket Bureau 1440, üç yerli yapım alçak irtifa iletişim uydusunu daha fırlattı. Rusya uzay endüstrisi tarihinde ilk kez uydular abonelerle iletişim kurmak için 5G NTN standardını kullanıyor” ifadesine yer verildi.
Uydu geliştirme çalışmaları yaklaşık 14 ay sürdü. Rassvet-2 misyonuna ait uydular, üzerlerine daha fazla yeni ekipman kurulduğundan kütle ve boyut olarak iki kat daha büyük.
Bu, şirketin ikinci araştırma misyonu. Rassvet 1 adlı ilk misyon geçen yılın haziran ayında başladı ve başarıyla yerine getirildi.
İlk misyon sırasında hız saniyede 48 megabit, gecikme de 42 milisaniyeydi. Bu tür veriler, birden fazla kişiyle görüntülü görüşme yapma veya 4K çözünürlükte görüntü izleme fırsatını veriyor.
Bakanlık, “Rassvet-2 misyon sonuçlarının önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor” diye bildirdi.
Uydunun birkaç ay daha test edileceği belirtilen açıklamada, bunun tüm ülkeyi hızlı internetle kapsayabilecek yerli geniş bant uydu iletişim hizmetinin oluşturulmasını mümkün kılacağı belirtilirken çalışmaların 2027’de başlayacağı kaydedildi.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, “Hızlı ve ucuz İnternet erişimi sağlamak amacıyla kendi alçak yörünge uydu takımının oluşturulması bizim için önemli girişimlerden biri” diye bildirdi.