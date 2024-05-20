https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/rusya-5g-iletisim-teknolojisi-kullanan-ilk-yerli-uydularini-uzaya-firlatti-1084017359.html

Rusya, 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uydularını uzaya fırlattı

Rusya, 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uydularını uzaya fırlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Rus uzay şirketi Bureau 1440’ın 5G iletişim teknolojisi kullanan ilk yerli uyduları uzaya gönderdiğini duyurdu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T14:58+0300

2024-05-20T14:58+0300

2024-05-20T14:58+0300

dünya

5g

teknoloji

rusya

uzay

uzay aracı

uydu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084015216_0:233:3018:1930_1920x0_80_0_0_8dd86551459f210f55075a03648727e9.jpg

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Rus şirket Bureau 1440, üç yerli yapım alçak irtifa iletişim uydusunu daha fırlattı. Rusya uzay endüstrisi tarihinde ilk kez uydular abonelerle iletişim kurmak için 5G NTN standardını kullanıyor” ifadesine yer verildi.Uydu geliştirme çalışmaları yaklaşık 14 ay sürdü. Rassvet-2 misyonuna ait uydular, üzerlerine daha fazla yeni ekipman kurulduğundan kütle ve boyut olarak iki kat daha büyük.Bu, şirketin ikinci araştırma misyonu. Rassvet 1 adlı ilk misyon geçen yılın haziran ayında başladı ve başarıyla yerine getirildi.İlk misyon sırasında hız saniyede 48 megabit, gecikme de 42 milisaniyeydi. Bu tür veriler, birden fazla kişiyle görüntülü görüşme yapma veya 4K çözünürlükte görüntü izleme fırsatını veriyor.Bakanlık, “Rassvet-2 misyon sonuçlarının önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor” diye bildirdi.Uydunun birkaç ay daha test edileceği belirtilen açıklamada, bunun tüm ülkeyi hızlı internetle kapsayabilecek yerli geniş bant uydu iletişim hizmetinin oluşturulmasını mümkün kılacağı belirtilirken çalışmaların 2027’de başlayacağı kaydedildi.Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, “Hızlı ve ucuz İnternet erişimi sağlamak amacıyla kendi alçak yörünge uydu takımının oluşturulması bizim için önemli girişimlerden biri” diye bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pentagon-rusya-ve-cin-uydu-karsiti-silahlar-gelistiriyor-ve-konuslandiriyor-1083384723.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

5g, teknoloji, rusya, uzay, uzay aracı, uydu