https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pentagon-rusya-ve-cin-uydu-karsiti-silahlar-gelistiriyor-ve-konuslandiriyor-1083384723.html
Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor
Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor
Sputnik Türkiye
Üst düzey Pentagon yetkilisi John Plumb, Rusya ve Çin'i uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T01:27+0300
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ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, Rusya ve Çin'i hem kara konuşlu hem de yörünge tabanlı uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.Kongre’de konuşan Plumb, “Rusya ve Çin'in uzayı militarize edip etmediğini soruyorsanız, yanıt; evet, uzayı militarize ediyorlar. Geleneksel olarak bu tür suçlamaları reddeden her iki ülke de, bazıları yerde, bazıları ise yörüngede olmak üzere çeşitli uzay silahlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasıyla meşgul” dedi.Rusya'nın uzayda kinetik tipte silah prototipi geliştirip konuşlandırdığını, Çin'in ise ‘çift amaçlı robotik uydular’ geliştirdiğini iddia eden Plumb, “Askeri olmayan amaçlar için kullanılabilirler, ancak uydulara erişim için askeri uygulamalara da sahip olabilirler” diye konuştu.Plumb ayrıca, Rusya'nın BM'de uzaydaki silahlanma sorunuyla ilgili önerilerini ‘güven verici olmayan, inandırıcı olmayan ve aslında ikiyüzlü’ olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rusya-neden-abdnin-uzayda-kitle-imha-silahlarina-iliskin-karar-taslagini-veto-ettigini-acikladi-1083125527.html
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abd, kongre, pentagon, rusya, çin, uzay, uydu, silah
abd, kongre, pentagon, rusya, çin, uzay, uydu, silah
Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor
Üst düzey Pentagon yetkilisi John Plumb, Rusya ve Çin'i uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.
ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, Rusya ve Çin'i hem kara konuşlu hem de yörünge tabanlı uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.
Kongre’de konuşan Plumb, “Rusya ve Çin'in uzayı militarize edip etmediğini soruyorsanız, yanıt; evet, uzayı militarize ediyorlar. Geleneksel olarak bu tür suçlamaları reddeden her iki ülke de, bazıları yerde, bazıları ise yörüngede olmak üzere çeşitli uzay silahlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasıyla meşgul” dedi.
Rusya'nın uzayda kinetik tipte silah prototipi geliştirip konuşlandırdığını, Çin'in ise ‘çift amaçlı robotik uydular’ geliştirdiğini iddia eden Plumb, “Askeri olmayan amaçlar için kullanılabilirler, ancak uydulara erişim için askeri uygulamalara da sahip olabilirler” diye konuştu.
Plumb ayrıca, Rusya'nın BM'de uzaydaki silahlanma sorunuyla ilgili önerilerini ‘güven verici olmayan, inandırıcı olmayan ve aslında ikiyüzlü’ olarak nitelendirdi.