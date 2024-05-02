Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pentagon-rusya-ve-cin-uydu-karsiti-silahlar-gelistiriyor-ve-konuslandiriyor-1083384723.html
Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor
Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor
Sputnik Türkiye
Üst düzey Pentagon yetkilisi John Plumb, Rusya ve Çin'i uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T01:27+0300
2024-05-02T01:27+0300
dünya
abd
kongre
pentagon
rusya
çin
uzay
uydu
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/03/1078023396_0:28:892:530_1920x0_80_0_0_132a0d6cfaec2c657b84c085b9961aa3.jpg
ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, Rusya ve Çin'i hem kara konuşlu hem de yörünge tabanlı uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.Kongre’de konuşan Plumb, “Rusya ve Çin'in uzayı militarize edip etmediğini soruyorsanız, yanıt; evet, uzayı militarize ediyorlar. Geleneksel olarak bu tür suçlamaları reddeden her iki ülke de, bazıları yerde, bazıları ise yörüngede olmak üzere çeşitli uzay silahlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasıyla meşgul” dedi.Rusya'nın uzayda kinetik tipte silah prototipi geliştirip konuşlandırdığını, Çin'in ise ‘çift amaçlı robotik uydular’ geliştirdiğini iddia eden Plumb, “Askeri olmayan amaçlar için kullanılabilirler, ancak uydulara erişim için askeri uygulamalara da sahip olabilirler” diye konuştu.Plumb ayrıca, Rusya'nın BM'de uzaydaki silahlanma sorunuyla ilgili önerilerini ‘güven verici olmayan, inandırıcı olmayan ve aslında ikiyüzlü’ olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rusya-neden-abdnin-uzayda-kitle-imha-silahlarina-iliskin-karar-taslagini-veto-ettigini-acikladi-1083125527.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/03/1078023396_76:0:817:556_1920x0_80_0_0_8edcdf5e565d783150d82bd1d9787787.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kongre, pentagon, rusya, çin, uzay, uydu, silah
abd, kongre, pentagon, rusya, çin, uzay, uydu, silah

Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor

01:27 02.05.2024
© İHA / İHA-AW073498uydu dünya
uydu dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA / İHA-AW073498
Abone ol
Üst düzey Pentagon yetkilisi John Plumb, Rusya ve Çin'i uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.
ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, Rusya ve Çin'i hem kara konuşlu hem de yörünge tabanlı uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.
Kongre’de konuşan Plumb, “Rusya ve Çin'in uzayı militarize edip etmediğini soruyorsanız, yanıt; evet, uzayı militarize ediyorlar. Geleneksel olarak bu tür suçlamaları reddeden her iki ülke de, bazıları yerde, bazıları ise yörüngede olmak üzere çeşitli uzay silahlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasıyla meşgul” dedi.
Rusya'nın uzayda kinetik tipte silah prototipi geliştirip konuşlandırdığını, Çin'in ise ‘çift amaçlı robotik uydular’ geliştirdiğini iddia eden Plumb, “Askeri olmayan amaçlar için kullanılabilirler, ancak uydulara erişim için askeri uygulamalara da sahip olabilirler” diye konuştu.
Plumb ayrıca, Rusya'nın BM'de uzaydaki silahlanma sorunuyla ilgili önerilerini ‘güven verici olmayan, inandırıcı olmayan ve aslında ikiyüzlü’ olarak nitelendirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
DÜNYA
Rusya neden ABD’nin uzayda kitle imha silahlarına ilişkin karar taslağını veto ettiğini açıkladı
25 Nisan, 01:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала