https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/pentagon-rusya-ve-cin-uydu-karsiti-silahlar-gelistiriyor-ve-konuslandiriyor-1083384723.html

Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor

Pentagon: Rusya ve Çin uydu karşıtı silahlar geliştiriyor ve konuşlandırıyor

Sputnik Türkiye

Üst düzey Pentagon yetkilisi John Plumb, Rusya ve Çin'i uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T01:27+0300

2024-05-02T01:27+0300

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ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, Rusya ve Çin'i hem kara konuşlu hem de yörünge tabanlı uydu karşıtı silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla suçladı.Kongre’de konuşan Plumb, “Rusya ve Çin'in uzayı militarize edip etmediğini soruyorsanız, yanıt; evet, uzayı militarize ediyorlar. Geleneksel olarak bu tür suçlamaları reddeden her iki ülke de, bazıları yerde, bazıları ise yörüngede olmak üzere çeşitli uzay silahlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasıyla meşgul” dedi.Rusya'nın uzayda kinetik tipte silah prototipi geliştirip konuşlandırdığını, Çin'in ise ‘çift amaçlı robotik uydular’ geliştirdiğini iddia eden Plumb, “Askeri olmayan amaçlar için kullanılabilirler, ancak uydulara erişim için askeri uygulamalara da sahip olabilirler” diye konuştu.Plumb ayrıca, Rusya'nın BM'de uzaydaki silahlanma sorunuyla ilgili önerilerini ‘güven verici olmayan, inandırıcı olmayan ve aslında ikiyüzlü’ olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rusya-neden-abdnin-uzayda-kitle-imha-silahlarina-iliskin-karar-taslagini-veto-ettigini-acikladi-1083125527.html

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