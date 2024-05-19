https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/ingiltere-savunma-bakani-almanyanin-kieve-neden-taurus-fuzesi-gondermedigini-acikladi-1083973970.html

İngiltere Savunma Bakanı, Almanya'nın Kiev'e neden Taurus füzesi göndermediğini açıkladı

İngiltere Savunma Bakanı, Almanya'nın Kiev'e neden Taurus füzesi göndermediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Almanya'nın Kırım'a saldırıları önlemek için Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmediğini söyledi. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T13:04+0300

2024-05-19T13:04+0300

2024-05-19T13:04+0300

ukrayna krizi

ingiltere

grant shapps

almanya

taurus

uzun menzilli füze

olaf scholz

kırım

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Sky News'e konuşan Shapps, Almanya’nın bu uzun menzilli füzeleri temin etme kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çektiği demecinde, “Ancak bunların Kırım'ı vurmak için kullanılmasına izin vermiyorlar” ifadesini kullandı.Almanya’nın kararını desteklemediğini ima eden İngiliz Bakan, Avrupa'da daha fazla ülkenin, Londra'nın Ukrayna'ya ait olduğunu düşündüğü Kırım da dahil olmak üzere Rus topraklarını vurma izniyle Ukrayna'ya füze gönderme konusunda İngiltere'nin izinden gitmesi gerektiğini savundu.Taurus füzelerinin üretimi askıya alınmıştıUkrayna’ya göndermeyi reddetmesi nedeniyle başta İngiltere olmak üzere bazı müttefiklerinin tepkisine neden olan Almanya'nın uzun menzilli Taurus füzelerinin üretimini durdurduğu bildirildi.Spiegel'in haberine göre Alman savunma şirketi MBDA, Taurus seyir füzelerinin üretimini askıya alırken, yeniden üretimin, uzun süredir alınmayan devlet siparişi koşullarına bağlı olduğu, ancak Alman hükümetinin henüz bu füzeleri içeren savunma siparişi vermediği anlaşıldı.Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesiAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Taurus füzelerinin tedariki talebine ilişkin tartışmayı, yüksek bir yerden atlamanın zarar verebileceği çocukluk cesaret sınavına benzetmişti.Kiev’e Taurus füzelerinin tedarikine ilişkin talepleri Alman basınına değerlendiren Scholz, "Evet çok pervasız davranan insanlar var ve onları çocukluğumuzdan tanıyoruz. Bunlar, ağacın tepesine çıkana ‘Hadi atla’ diye bağıranlar” ifadelerini kullandı.Bu tür insanların sürekli etrafta dolaşarak ağaçtan atlama konusundaki isteksizliğin ‘korku ve kararsızlık’ belirtisi olduğunu telkin etmeye çalıştıklarını belirten Alman Başbakan, "Bu şekilde ancak bacaklarınızı kırabileceğinizi, bu nedenle yapılacak en doğru şeyin aşağıya inmek olduğunu düşünüyorum. Tırmanmayı bilmeniz zaten yeterli" diye ekledi.Daha önce Scholz, muhalefetin ve hatta iktidar koalisyonunun bazı üyelerinin baskılarına rağmen Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedarik edilmesini reddettiğini defalarca dile getirirken, özellikle Alman askerlerin katılımını gerektirdiği için bu tür silahların tedarikinin hariç tutulduğunu, zira bunun Almanya'nın çatışmaya sürüklenmesi anlamına geleceğini söylemişti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Taurus füzeleri ihtiyacı ve teslimatları konusunda her yorum yaptığında Berlin'den ‘sinirli tepkiler’ aldığını itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baski-yapiyor-1083831059.html

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ingiltere, grant shapps, almanya, taurus, uzun menzilli füze, olaf scholz, kırım