https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ridvan-dilmen-fenerbahce---galatasaray-macini-yorumladi-ismail-hoca-kalmali-1084002852.html

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmesi ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyada 'gitsin' denilen İsmail Kartal'ın kalması... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T12:34+0300

2024-05-20T12:34+0300

2024-05-20T12:34+0300

spor

rıdvan dilmen

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 1-0 yenmesi ardından birçok kişinin gitsin dediği teknik direktör İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu. Maç hakkında yorumlar yapan Dilmen'in öne çıkan konuşmaları şöyle oldu: 'İsmail hoca bu maç sanat yaptı'20 sene bu maçın hatırlayacağını söyleyen Dilmen, "Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı. Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı." diye konuştu. 'İsmail hoca ile devam edilmeli'Teknik direktör sorularına yönelik ise, "Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir." diye konuşan Dilmen, "Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar. Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."

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