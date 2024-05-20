Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
08:01
23 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
08:36
5 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:49
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
09:01
80 dk
SESLİ HABER
Türkiye neyi takip etti?
10:27
9 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
10:42
4 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
10:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
11:08
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
11:17
2 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
11:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
12:09
23 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sürdürebilirlik uzmanı Gülin Yücel: ‘1970’lerden bu tarafa biyoçeşitliliği azaltmış durumdayız’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Bağır: ‘Türk sinemasında erotik film furyası bittikten sonra kadın oyuncular sektörden dışlandı'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
18:11
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
18:20
3 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
18:46
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
18:55
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
19:01
80 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
20:29
4 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
20:38
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
20:49
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
21:01
23 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
21:31
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
21:40
4 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
21:51
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
22:04
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
22:19
4 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
22:28
10 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
22:51
3 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
23:06
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere para yok KYK yurdu var
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
17:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ridvan-dilmen-fenerbahce---galatasaray-macini-yorumladi-ismail-hoca-kalmali-1084002852.html
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmesi ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyada 'gitsin' denilen İsmail Kartal'ın kalması... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T12:34+0300
2024-05-20T12:34+0300
spor
rıdvan dilmen
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048721063_0:0:2396:1348_1920x0_80_0_0_50f964401c0fe691af6463d30ca4e7e4.png
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 1-0 yenmesi ardından birçok kişinin gitsin dediği teknik direktör İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu. Maç hakkında yorumlar yapan Dilmen'in öne çıkan konuşmaları şöyle oldu: 'İsmail hoca bu maç sanat yaptı'20 sene bu maçın hatırlayacağını söyleyen Dilmen, "Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı. Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı." diye konuştu. 'İsmail hoca ile devam edilmeli'Teknik direktör sorularına yönelik ise, "Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir." diye konuşan Dilmen, "Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar. Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/nbade-kiran-kirana-mucadele-ardindan-batida-timberwolves-doguda-pacers-finale-yukseldi-1084000603.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048721063_326:0:2123:1348_1920x0_80_0_0_a1eea935a534f4cd140960215b60a088.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rıdvan dilmen, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
rıdvan dilmen, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'

12:34 20.05.2024
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmesi ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyada 'gitsin' denilen İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 1-0 yenmesi ardından birçok kişinin gitsin dediği teknik direktör İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu.
Maç hakkında yorumlar yapan Dilmen'in öne çıkan konuşmaları şöyle oldu:

Bu maçın adamı İrfan Can yok, B planı Cengiz yok, rotasyonda kullanacağı Serdar Aziz yok, İsmail Yüksek yok. İsmail hoca 'Ben baskılı oynayacağım kardeşim, kazanmaya geldim' dedi. Bence de kazanacak gibi oynadı. Ne zamana kadar? Saçmasapan bir ikinci sarı karttan 10 kişi kalana kadar. Bence saçmasapan, çok ağır bir karardı.102 dakikada Galatasaray'ın 1 tane pozisyonu var, o da duran top.

Fenerbahçe sana 10 kişiyle 1 tane duran toptan pozisyon vermiş.İsmail hoca, sanki Fenerbahçe'ye beraberlik yetercesine ikinci yarıya başladı.

'Zaten 11'e 10 oynuyorum, bütün riskleri ben sona saklayayım' dedi. Çünkü 11'e 10 oynamak kolay bir olay değil."

'İsmail hoca bu maç sanat yaptı'

20 sene bu maçın hatırlayacağını söyleyen Dilmen, "Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı. Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı." diye konuştu.

'İsmail hoca ile devam edilmeli'

Teknik direktör sorularına yönelik ise, "Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir." diye konuşan Dilmen, "Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar. Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."
NBA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
SPOR
NBA'de kıran kırana mücadele ardından Batı'da Timberwolves, Doğu'da Pacers finale yükseldi
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала