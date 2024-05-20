https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ridvan-dilmen-fenerbahce---galatasaray-macini-yorumladi-ismail-hoca-kalmali-1084002852.html
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmesi ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyada 'gitsin' denilen İsmail Kartal'ın kalması... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T12:34+0300
2024-05-20T12:34+0300
2024-05-20T12:34+0300
spor
rıdvan dilmen
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048721063_0:0:2396:1348_1920x0_80_0_0_50f964401c0fe691af6463d30ca4e7e4.png
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 1-0 yenmesi ardından birçok kişinin gitsin dediği teknik direktör İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu. Maç hakkında yorumlar yapan Dilmen'in öne çıkan konuşmaları şöyle oldu: 'İsmail hoca bu maç sanat yaptı'20 sene bu maçın hatırlayacağını söyleyen Dilmen, "Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı. Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı." diye konuştu. 'İsmail hoca ile devam edilmeli'Teknik direktör sorularına yönelik ise, "Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir." diye konuşan Dilmen, "Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar. Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/nbade-kiran-kirana-mucadele-ardindan-batida-timberwolves-doguda-pacers-finale-yukseldi-1084000603.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048721063_326:0:2123:1348_1920x0_80_0_0_a1eea935a534f4cd140960215b60a088.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rıdvan dilmen, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
rıdvan dilmen, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'İsmail hoca kalmalı'
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmesi ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyada 'gitsin' denilen İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 1-0 yenmesi ardından birçok kişinin gitsin dediği teknik direktör İsmail Kartal'ın kalması gerektiğini savundu.
Maç hakkında yorumlar yapan Dilmen'in öne çıkan konuşmaları şöyle oldu:
Bu maçın adamı İrfan Can yok, B planı Cengiz yok, rotasyonda kullanacağı Serdar Aziz yok, İsmail Yüksek yok. İsmail hoca 'Ben baskılı oynayacağım kardeşim, kazanmaya geldim' dedi. Bence de kazanacak gibi oynadı. Ne zamana kadar? Saçmasapan bir ikinci sarı karttan 10 kişi kalana kadar. Bence saçmasapan, çok ağır bir karardı.102 dakikada Galatasaray'ın 1 tane pozisyonu var, o da duran top.
Fenerbahçe sana 10 kişiyle 1 tane duran toptan pozisyon vermiş.İsmail hoca, sanki Fenerbahçe'ye beraberlik yetercesine ikinci yarıya başladı.
'Zaten 11'e 10 oynuyorum, bütün riskleri ben sona saklayayım' dedi. Çünkü 11'e 10 oynamak kolay bir olay değil."
'İsmail hoca bu maç sanat yaptı'
20 sene bu maçın hatırlayacağını söyleyen Dilmen, "Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı. Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı." diye konuştu.
'İsmail hoca ile devam edilmeli'
Teknik direktör sorularına yönelik ise, "Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir." diye konuşan Dilmen, "Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar. Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."