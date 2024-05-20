https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/enkaz-bulundu-reisiyi-de-tasiyan-helikopterde-kimler-vardi-1083992546.html

İran lideri Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterde başka kimler vardı?

İran lideri Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterde başka kimler vardı?

Sputnik Türkiye

İran'da ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi'yi de taşıyan ve kaza yapan helikopterdeki yolcuların ön listesi yayımlandı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T07:52+0300

2024-05-20T07:52+0300

2024-05-20T08:23+0300

ibrahim reisi

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kaza sebebi

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde bulunanların isimler açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1083992125.html

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Sputnik Türkiye

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