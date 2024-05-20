https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/enkaz-bulundu-reisiyi-de-tasiyan-helikopterde-kimler-vardi-1083992546.html
İran lideri Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterde başka kimler vardı?
İran lideri Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterde başka kimler vardı?
Sputnik Türkiye
İran'da ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi'yi de taşıyan ve kaza yapan helikopterdeki yolcuların ön listesi yayımlandı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T07:52+0300
2024-05-20T07:52+0300
2024-05-20T08:23+0300
ibrahim reisi
dünya
helikopter
askeri helikopter
uçak
kaza
kaza sebebi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde bulunanların isimler açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1083992125.html
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İran lideri Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterde başka kimler vardı?
07:52 20.05.2024 (güncellendi: 08:23 20.05.2024)
İran'da ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi'yi de taşıyan ve kaza yapan helikopterdeki yolcuların ön listesi yayımlandı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde bulunanların isimler açıklandı.
1.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,
2.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,
3.
Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati,
4.
Tebriz İmamı Dr. Malik Rahmati
5.
Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
6.
Sardar Sayed Mehdi Mousavi
7.
Pilot (kimliği belirsiz)
8.
Pilot yardımcısı (kimliği belirsiz)
9.
Kimliği belirsiz 2 yolcu