https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/filistinden-abdnin-kurdugu-gecici-limanla-ilgili-aciklama-1083973274.html

Filistin’den ABD’nin kurduğu geçici limanla ilgili açıklama

Filistin’den ABD’nin kurduğu geçici limanla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Gazze'deki Filistin halkına insani yardım ve gıda ulaştırmak amacıyla geçici liman kuran ABD’nin gerçek hedefiyle ilgili şüpheler giderek artarken, yardım... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T12:26+0300

2024-05-19T12:26+0300

2024-05-19T12:26+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

israil ordusu (idf)

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

liman

insani yardım

filistin

filistin sorunu

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Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devlet, Gazze Şeridi'ne ABD tarafından kurulan geçici yüzer limanın İsrail işgalini sağlamlaştırmak ve Gazze Şeridi'ni izolasyonda tutmak için olduğunu açıklarken, ABD'nin geçici limanı devreye sokmasının İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgalini ve Gazze'nin tamamen izole edilmesini güçlendirdiğini belirtti.Washington'un geçici liman projesinin Refah'a saldırısını sürdürmesine imkan sağlayan alternatifler üretmek ve Gazze Şeridi'nin tümüne hakimiyet hedefli olduğunu kaydeden Devlet, "Gazze'ye yardım için en uygun tercihlerden biri akan kanın ve saldırıların durması, geçici limana kıyasla daha işlevsel ve ana yardım kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmemesidir" dedi.Devlet, ABD'nin Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları açma gücüne sahip olduğunu ancak bunu yapmak yerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Gazze halkına yönelik insani felaketi daha da artırmak ve katliamlarını sürdürmek üzere hizmet ettiğini vurguladı.Geçici Liman Filistinlilerin tehciri için olabilirFetih Sözcüsü Devlet, "Liman, insani, gönüllü yada zorla olmak üzere hangi isim altında olursa olsun halkımızın tehciri için kullanılma çabası için olabilir" ifadesini kullanarak, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması dışında geçici limanla ilişkide olmamaları konusunda uyarıda bulundu.Öte yandan Hamas Hareketi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu geçici limanın karadan tüm kapıların açılmasına alternatif olmaması gerektiğine dikkati çekti.Filistin topraklarında hangi güç olursa olsun, askeri bir varlığı reddettiklerini vurgulayan Hamas, geçici liman da dahil olmak üzere yardımların girişine ilişkin hiçbir yolun, Filistinlilerin gözetimi altında olmak üzere tüm kara kapılarının açılmasına alternatif olamayacağını vurguladı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen cuma yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan geçici limandan tırlarının yardım taşımaya başladığını duyurmuştu.Birleşmiş Milletler de uyarmıştıBirleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'de inşa ettiği geçici limanla ilgili, "Gazze'de insanlara yardım ulaştırmak geçici limana bağlı olmamalı. İhtiyaçların çok yüksek olduğu yerde, kara yolu en elverişli ve etkili seçenek" açıklamasında bulunmuştu.BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Gazze'de insanlara yardım ulaştırmak geçici limana bağlı olmamalı. İhtiyaçların çok yüksek olduğu yerde, kara yolu en elverişli seçenek. Kıtlığı engellemek için tüm geçiş noktalarının açılması gerek. Gazze için en hızlı ve en mantıklı yolu kullanmamız lazım. Bunun için de hemen, şimdi kara yoluna erişim şart" demişti."Yakıt olmadan geçici limanla istediğiniz kadar yardımı sokun. Yardım tırları için yakıt olmazsa yardım dağıtılamaz" diye konuşan Haq, deniz ya da kara yolu fark etmeksizin yakıt sevkiyatı yapılmadan yardımların ihtiyacı olanlara ulaşamayacağının altını çizdi.Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin Gazze'de yaptığı geçici limanın bölgenin ihtiyacını karşılayamayacağı gibi İsrail'e de savaşı uzatma fırsatı vereceğini belirtti.Gazze'deki soykırım savaşını yönetmek ve sürdürmek için çalışan, işgale koruma ve destek duvarı oluşturan, sivillere karşı savaşını sürdürmesi için İsrail'e mutlak desteğini sürdüren ABD yönetiminin, liman kurma niyetine "şüpheyle bakıldığı" ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının tamamının derhal açılması ve yakıt dahil yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunuldu.Gazze'deki Filistin halkına uygulanan aç bırakma politikasından da tamamen ABD'nin sorumlu olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/abd-gazzede-gecici-limanin-kurulumunu-tamamladi-1083880266.html

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israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), liman, insani yardım, filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm)