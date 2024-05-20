https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/prof-dr-ahmet-ercandan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-ovaya-degil-batiya-yerlesmeli-1084018086.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Ovaya değil, Batı'ya yerleşmeli'
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Ovaya değil, Batı'ya yerleşmeli'
Sputnik Türkiye
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade ederek uyarı yaptı, riskli ilçeleri de tek te sıraladı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T15:09+0300
2024-05-20T15:09+0300
2024-05-20T15:09+0300
türkiye
deprem
övgün ahmet ercan
balıkesir
doğu anadolu fay hattı
fay hattı
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Zaman zaman olası büyük İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade etti.Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkileneceğini" ifade etti.Ahmet Ercan, Balıkesir'in ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini belirterek, hem Balıkesir hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları sayarak, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın mesajı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/naci-gorur-en-cok-endise-ettigim-yer-zaman-doldu-diyerek-koordinat-verdi-her-an-deprem-olabilir-1083985755.html
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deprem, övgün ahmet ercan, balıkesir, doğu anadolu fay hattı, fay hattı
deprem, övgün ahmet ercan, balıkesir, doğu anadolu fay hattı, fay hattı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Ovaya değil, Batı'ya yerleşmeli'
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade ederek uyarı yaptı, riskli ilçeleri de tek te sıraladı.
Zaman zaman olası büyük İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkileneceğini" ifade etti.
Ahmet Ercan, Balıkesir'in ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini belirterek, hem Balıkesir hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları sayarak, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın mesajı şöyle:
Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen, Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli.