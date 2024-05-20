https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/prof-dr-ahmet-ercandan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-ovaya-degil-batiya-yerlesmeli-1084018086.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Ovaya değil, Batı'ya yerleşmeli'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Ovaya değil, Batı'ya yerleşmeli'

Sputnik Türkiye

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade ederek uyarı yaptı, riskli ilçeleri de tek te sıraladı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T15:09+0300

2024-05-20T15:09+0300

2024-05-20T15:09+0300

türkiye

deprem

övgün ahmet ercan

balıkesir

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0f/1075489886_35:0:664:354_1920x0_80_0_0_ed4fd9e60503ac06cfe77bad8c3c4a9d.jpg

Zaman zaman olası büyük İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade etti.Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkileneceğini" ifade etti.Ahmet Ercan, Balıkesir'in ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini belirterek, hem Balıkesir hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları sayarak, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın mesajı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/naci-gorur-en-cok-endise-ettigim-yer-zaman-doldu-diyerek-koordinat-verdi-her-an-deprem-olabilir-1083985755.html

türkiye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, övgün ahmet ercan, balıkesir, doğu anadolu fay hattı, fay hattı