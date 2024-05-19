https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/naci-gorur-en-cok-endise-ettigim-yer-zaman-doldu-diyerek-koordinat-verdi-her-an-deprem-olabilir-1083985755.html

Naci Görür 'En çok endişe ettiğim yer, zaman doldu' diyerek koordinat verdi: Her an deprem olabilir

Naci Görür 'En çok endişe ettiğim yer, zaman doldu' diyerek koordinat verdi: Her an deprem olabilir

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "En çok endişe ettiğim yer" diyerek Tunceli bölgesi için deprem uyarısında bulundu. Bu bölgede deprem gerçekleşme periyodunun... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T19:55+0300

2024-05-19T19:55+0300

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türkiye

naci görür

deprem

deprem

fay hattı

tunceli

son dakika

kandilli rasathanesi

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Türkiye'yi hemen her gün deprem konusunda uyaran, kritik faylarda yaşanan depremlere ilişkin analizlerini paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programına katıldı.Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görür, en çok endişe ettiği bölgenin Tunceli bölgesi olduğunu belirterek, “Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” uyarısında bulundu.6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin defalarca uyarıda bulunduğunu fakat kimseyi inandıramadığını ifade eden Görür, şunları söyledi:'Bas bas bağırıyoruz''Çok endişe ettiğim yer Tunceli yöresi'Büyük İstanbul depremi"Marmara depremi mi daha yakın yoksa Tunceli'de beklenen deprem mi" sorusuna Görür şöyle yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/prof-dr-sozbilir-egedeki-depremi-degerlendirdi-artci-mi-oncu-mu-1083833474.html

türkiye

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naci görür, deprem, deprem, fay hattı, tunceli, son dakika, kandilli rasathanesi