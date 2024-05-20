https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ozgur-ozelden-hayatini-kaybeden-iran-cumhurbaskani-reisi-hakkinda-aciklama-1083996074.html
Özgür Özel'den hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi hakkında açıklama
Özgür Özel'den hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Reisi hakkında sosyal medya hesabında açıklama paylaştı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T09:49+0300
2024-05-20T09:49+0300
2024-05-20T09:56+0300
politika
özgür özel
iran
cumhurbaşkanı
kaza
ibrahim reisi
hüseyin emir abdullahiyan
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CHP lideri Özel, hayatını kaybeden Reisi ve Emir Abdullahiyan hakkında sosyal medyada şu mesajı paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/enkaz-bulundu-reisiyi-de-tasiyan-helikopterde-kimler-vardi-1083992546.html
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özgür özel, iran, cumhurbaşkanı, kaza, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan
özgür özel, iran, cumhurbaşkanı, kaza, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan
Özgür Özel'den hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi hakkında açıklama
09:49 20.05.2024 (güncellendi: 09:56 20.05.2024)
CHP lideri Özgür Özel, dün hayatını kaybeden Reisi hakkında sosyal medya hesabında açıklama paylaştı.
CHP lideri Özel, hayatını kaybeden Reisi ve Emir Abdullahiyan hakkında sosyal medyada şu mesajı paylaştı:
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum.