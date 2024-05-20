https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/lavrov-kazakistan-disisleri-bakani-nurtleu-ile-ikili-isbirligini-gorustu-1084024036.html
Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile ikili işbirliğini görüştü
Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile ikili işbirliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Kazak mevkidaşı Nurtleu ile Astana’da bir araya geldiği toplantıda ikili işbirliğini ve etkileşimi görüştüğü bildirildi. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T17:43+0300
2024-05-20T17:43+0300
2024-05-20T17:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Astana’da bir araya gelerek ikili işbirliğinin yanı sıra iki ülkenin Avrasya entegrasyon birlikleri arasındaki etkileşimini ele aldı.Açıklamada, “İki ülke liderinin ittifak ve stratejik ortaklığı derinleştirmeye yönelik anlaşmalarının uygulanmasına yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi kapsamında dışişleri bakanları, çok yönlü ikili işbirliğinin yanı sıra Moskova ile Astana’nın Avrasya entegrasyon birlikleri arasındaki etkileşimin güncel konularını ele aldı” ifadelerine yer verildi.Tarafların yeni genel konsoloslukların açılması için düzenleyici çerçeve oluşturan ve konsolosluk bölgelerinin sınırlarını optimize eden, tarafların birbirlerinin topraklarındaki konsolosluk varlığını düzenleyen 2000 tarihli hükümetler arası anlaşmaya ilişkin Protokolü imzaladıklarına da dikkat çekilen açıklamada, bakanların ayrıca bazı bölgesel güvenlik konularına ilişkin notlarını karşılaştırdıkları ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/lavrov-putin-ve-si-cinin-kuresel-guvenlik-girisimini-gorustu-1083959402.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, astana
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, astana
Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile ikili işbirliğini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Kazak mevkidaşı Nurtleu ile Astana’da bir araya geldiği toplantıda ikili işbirliğini ve etkileşimi görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Astana’da bir araya gelerek ikili işbirliğinin yanı sıra iki ülkenin Avrasya entegrasyon birlikleri arasındaki etkileşimini ele aldı.
Açıklamada, “İki ülke liderinin ittifak ve stratejik ortaklığı derinleştirmeye yönelik anlaşmalarının uygulanmasına yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi kapsamında dışişleri bakanları, çok yönlü ikili işbirliğinin yanı sıra Moskova ile Astana’nın Avrasya entegrasyon birlikleri arasındaki etkileşimin güncel konularını ele aldı” ifadelerine yer verildi.
Tarafların yeni genel konsoloslukların açılması için düzenleyici çerçeve oluşturan ve konsolosluk bölgelerinin sınırlarını optimize eden, tarafların birbirlerinin topraklarındaki konsolosluk varlığını düzenleyen 2000 tarihli hükümetler arası anlaşmaya ilişkin Protokolü imzaladıklarına da dikkat çekilen açıklamada, bakanların ayrıca bazı bölgesel güvenlik konularına ilişkin notlarını karşılaştırdıkları ifade edildi.