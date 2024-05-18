https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/lavrov-putin-ve-si-cinin-kuresel-guvenlik-girisimini-gorustu-1083959402.html

Lavrov: Putin ve Şi, Çin’in küresel güvenlik girişimini görüştü

Lavrov: Putin ve Şi, Çin’in küresel güvenlik girişimini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in, Pekin’deki görüşme sırasında, Çin’in küresel güvenlik girişimini değerlendirdiklerini... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T16:54+0300

2024-05-18T16:54+0300

2024-05-18T16:53+0300

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vladimir putin

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küresel güvenlik

diyalog

stratejik istikrar

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32. Dış ve Savunma Politikası Konseyi Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin lideri Şi’nin küresel güvenlik girişiminin, Devlet Başkanı Putin liderliğindeki Rusya heyetinin Çin ziyareti sırasında yapılan heyetler arası ve birebir görüşmeler masaya yatırıldığını belirterek şunu dedi:Rusya’nın, güvenlik ve stratejik istikrar konuları dahil Batı’yla diyaloga açık olduğunu kaydeden Lavrov, “Ama bu, güç pozisyonu veya ayrıcalıklık konumundan değil, sadece ve sadece eşit ve birbirinin çıkarlarına saygı temelinde olmalı” diye kaydetti.Lavrov, "Bu diyalogun, günümüz dünyasında stratejik istikrar, askeri ve siyasi alanlarda var olan tüm sorunları kapsaması Rusya için önemli" diye ekledi.Rusya lideri Putin, 16-17 Mayısta Çin’i ziyaret ederek Şi Cinping’le görüştü. Görüşmenin ardından ortak açıklama imzalandı. Moskova ve Pekin’in bağımsız dış politika uyguladığını ve daha adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzenin oluşturulması yönünde birlikte çalıştıklarını kaydeden Putin, Şi’ye Ukrayna krizinin çözümü yönündeki girişiminden dolayı teşekkür etti.Çin lideri Şi de iki ülkenin Birleşmiş Milletlerin merkezi rol oynadığı uluslararası ilişkiler sistemini ve uluslararası hukuka dayanan dünya düzenini, çok kutuplu dünyayı ve ekonomik küreselleşmeyi kararlı bir şekilde savunduğunu dile getirmişti.

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rusya, sergey lavrov, vladimir putin, çin, şi cinping, batı, küresel güvenlik, diyalog, stratejik istikrar, dış politika, çok kutuplu dünya, uluslararası ilişkiler, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi