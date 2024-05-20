https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/italya-basbakan-yardimcisi-salvininin-evine-hirsiz-girdi-1084022423.html
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'nin evine hırsız girdi
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'nin evine hırsız girdi
Sputnik Türkiye
İtalya'da sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T17:00+0300
2024-05-20T17:00+0300
2024-05-20T17:00+0300
dünya
italya
matteo salvini
italya başbakan yardımcısı matteo salvini
hırsız
roma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084022266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_30c237559944f38aba38bf4414165a36.jpg
İtalyan basınındaki haberlerde, Salvini'nin başkentin kuzeyinde bulunan evine dün gece bir grup hırsız girdiği belirtildi.Hırsızların Salvini'nin yokluğundan yararlanarak apartmanın bahçesinden daireye girdiği aktarılan haberlerde, komşuların duydukları şüpheli sesler üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu ifade edildi.Haberlerde, hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu evdeki kasayı açmak için kullandıkları öne sürüldü.Hırsızların Salvini'nin evinden değerli eşya alıp almadığının henüz belli olmadığı bilgisine yer verilen haberlerde, polisin soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattığı ve incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/italyada-tum-sehir-icin-kirmizi-alarm-okullarda-egitime-ara-verildi-36-bin-kisi-tahliye-edildi-1083588552.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084022266_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_703fed53e2f8d00ed5c3901f0248a5d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, matteo salvini, italya başbakan yardımcısı matteo salvini, hırsız, roma
italya, matteo salvini, italya başbakan yardımcısı matteo salvini, hırsız, roma
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'nin evine hırsız girdi
İtalya'da sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin Roma'daki evine hırsız girdiği bildirildi.
İtalyan basınındaki haberlerde, Salvini'nin başkentin kuzeyinde bulunan evine dün gece bir grup hırsız girdiği belirtildi.
Hırsızların Salvini'nin yokluğundan yararlanarak apartmanın bahçesinden daireye girdiği aktarılan haberlerde, komşuların duydukları şüpheli sesler üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu ifade edildi.
Haberlerde, hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu evdeki kasayı açmak için kullandıkları öne sürüldü.
Hırsızların Salvini'nin evinden değerli eşya alıp almadığının henüz belli olmadığı bilgisine yer verilen haberlerde, polisin soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattığı ve incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.