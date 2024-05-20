https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/irandaki-helikopter-kazasinda-batili-istihbarat-servislerinin-parmagi-olabilir-1084002363.html

'İran'daki helikopter kazasında Batılı istihbarat servislerinin parmağı olabilir'

'İran'daki helikopter kazasında Batılı istihbarat servislerinin parmağı olabilir'

Sputnik Türkiye

Libyalı uluslararası ilişkiler uzmanı Badri, İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında Batı'nın parmağı olabileceğini... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T12:18+0300

2024-05-20T12:18+0300

2024-05-20T12:20+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

hüseyin emir abdullahiyan

ayetullah ali hamaney

tahran

helikopter

helikopter kazası

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Libya Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Badri, Sputnik'e verdiği demeçte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer üst düzey isimlerin vefatının arkasında Batılı istihbarat servislerinin bulunduğunu dışlayamayacaklarını söyledi.Badri, "Kazanın nedeni büyük olasılıkla teknik bir arıza ve kötü hava koşullarıydı. Bu nedenle, doğal koşullar en olası seçenek. Ancak İran'ın İsrail gibi düşmanları olduğu göz önüne alındığında diğer senaryolar da göz ardı edilmemeli" dedi.İsrail'in uçuş sırasındaki hava koşullarını dikkate alarak İran'a ajan konuşlandırmış veya ajanların helikopterin navigasyon sistemini etkileyebilecek teknolojileri kullanmış olabileceğini söyleyen Badri, "Eğer kazanın arkasında istihbarat servislerinin olduğunu varsayarsak, Azerbaycan'ın bu olaydaki dahlini veya kasıtlı bir şekilde teknik arıza oluşturmak amacıyla helikopterin bakımını yapan uzmanların işe alınması olasılığını ihtimal dışı bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.Trajedinin bölgedeki gerilim bağlamındaki sonuçlarını değerlendiren Badri, bu kazanın İran hükümetini kesinlikle ve çok ciddi şekilde etkileyeceğinin, zira şu anda Tahran'ın Batı, ABD ve İsrail ile cepheleşme içinde olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-turk-ihalari-iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopterin-yerini-henuz-bulamadi-1083991344.html

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