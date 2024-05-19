https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/msbden-iran-adimi-akinci-iha-ve-cougar-tipi-helikopter-bolgeye-gonderildi-1083989555.html
MSB'den İran adımı: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi
MSB'den İran adımı: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, "Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi" açıklamasında bulundu. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T22:22+0300
2024-05-19T22:22+0300
2024-05-19T22:28+0300
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Milli Savunma Bakanlığı, "Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi" açıklamasında bulundu.:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/afad-iran-ulkemizden-gece-goruslu-arama-kurtarma-helikopteri-talep-etmistir-1083988630.html
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milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, iran
milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, iran
MSB'den İran adımı: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi
22:22 19.05.2024 (güncellendi: 22:28 19.05.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, "Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi" açıklamasında bulundu.:
İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir.